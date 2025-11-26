Katy Perry traži gotovo pet milijuna dolara od 85-godišnjaka: Spor oko vile traje godinama

Američka pjevačica Katy Perry (41), jedna od najuspješnijih pop izvođačica današnjice, ponovno je tema pravnih prepucavanja.

Od Carla Westcotta (85), veterana i osnivača tvrtke 1-800-Flowers, zahtjeva gotovo 5 milijuna dolara odštete zbog višegodišnjeg spora oko luksuzne vile u Montecitu vrijedne 15 milijuna dolara.

Nekretninu je kupila 2020. godine, no transakcija je ubrzo završila na sudu, piše Daily Mail.

Kako je sve počelo

Westcott je nekoliko dana nakon potpisivanja ugovora pokušao povući prodaju, tvrdeći da je bio pod utjecajem jakih lijekova protiv bolova i da zbog toga nije bio sposoban donijeti valjanu odluku. Time je pokrenuo pravni postupak koji traje već godinama. Vila s osam spavaćih soba i 11 kupaonica smještena je u elitnom susjedstvu u kojem žive i poznata lica poput Meghan Markle i Oprah Winfrey.

Sud presudio u korist pjevačice

Podsjećamo, u svibnju 2024. sudac je zaključio da Westcott nije pružio uvjerljive dokaze da je bio nesposoban za potpis ugovora, čime je presuda pala na stranu Katy Perry. U najnovijim sudskim podnescima pjevačica od njega traži 4.718.698,95 dolara – iznos koji, prema njezinim odvjetnicima, predstavlja izgubljenu najamninu vrijednu 3.525.000 dolara te dodatnih 1.343.401,95 dolara za nužne popravke na imanju. Nakon što je bila odbijena, Perry zahtjeva 4,7 milijuna dolara.

Westcottovi odvjetnici imaju drugačiju računicu

Westcottov pravni tim tvrdi da je upravo pjevačica ta koja duguje novac. U dokumentima podnesenima 7. studenog navode da je Perry platila samo 9 od dogovorenih 15 milijuna dolara te da Westcottu stoga duguje preostalih 6 milijuna. Ističu i da bi njihov klijent bio spreman odbiti troškove popravaka, čime bi se dug smanjio na 5.740.418,18 dolara.

