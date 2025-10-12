Katy Perry nakon prekida zaruka ljubi poznatog političara: Uhvatio ih paparazzo

Nakon višetjednih nagađanja, potvrđena je jedna od najneočekivanijih romansi godine. Prema pisanju Daily Maila, pjevačica Katy Perry (40) u vezi je s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. (53). Par je snimljen u izmjenjivanju nježnosti na njezinoj jahti uz obalu Kalifornije, samo nekoliko mjeseci nakon što je prekinula zaruke s glumcem Orlandom Bloomom (48).

Fotografije koje je objavio Daily Mail ne ostavljaju mjesta sumnji.

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM — Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

Potvrda je stigla početkom listopada u obliku paparazzo fotografija koje je ekskluzivno objavio Daily Mail. Par je uhvaćen u trenucima nježnosti na jahti pjevačice imena Caravelle uz obalu Santa Barbare.

"Privezala je svoj brod uz mali javni brod za promatranje kitova, a onda su se počeli ljubiti. Nisam shvatio tko je s njom dok nisam vidio tetovažu na njegovoj ruci i odmah prepoznao Justina Trudeaua", rekao je jedan svjedok za medije.

Glasine o novoj vezi Katy Perry traju već neko vrijeme...

Glasine o paru započele su u srpnju ove godine kada su Katy i Justin prvi put viđeni zajedno u Montrealu tijekom njezine svjetske turneje "Lifetimes". Navodno su se zbližili na večeri u restoranu Le Violon. Svjedoci su za strane medije izjavili da je par djelovao blisko te da su se stalno naginjali jedno prema drugome i smijali.

Ubrzo nakon toga, Trudeau je viđen kako s kćeri Ellom-Grace uživa na njezinom koncertu, pjevajući iz sveg glasa hit "Firework".

justin trudeau looking at katy perry like that😭



pic.twitter.com/tBNPpJuluI — kanishk (@kaxishk) July 31, 2025

Iako su se nakon početne medijske pažnje pojavile glasine o tome da je njihov odnos zahladio, pri čemu je Trudeau navodno bio zabrinut zbog publiciteta, čini se da je situacija ipak nešto drugačija. Unatoč zauzetim rasporedima i životu na različitim kontinentima, izvori bliski paru tvrde da je veza ozbiljna i da oboje ulažu trud kako bi je održali.

"Katy je jako, jako zainteresirana za njega. Kaže da je prava prilika, muškarac visoke kvalitete. Mnoge detalje čuva za sebe, ali jasno je da joj se jako sviđa. Oboje su jako zaposleni i u različitim gradovima, pa nisu fizički zajedno. Ali ako postoji netko s kim se isplati imati vezu na daljinu, to je on. Jako mu se sviđa. Jako joj se sviđa. Čak bih rekao da su očarani jedno drugim", otkrio je izvor za Cosmopolitan.

Katy Pery prije četiri mjeseca prekinula zaruke

Podsjetimo, pjevačica je u lipnju 2025. potvrdila prekid zaruka s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim je provela gotovo desetljeće i s kojim ima kćer Daisy Dove. U zajedničkoj izjavi potvrdili su da će ostati posvećeni zajedničkom roditeljstvu.

Kao mogući razlozi razlaza navodile su se tenzije koje su proizašle iz njezinog kontroverznog putovanja u svemir u organizaciji tvrtke Blue Origin, čemu se Bloom navodno protivio, kao i loš prijem njezinog sedmog studijskog albuma "143".

Foto: Image Press Agency/sipa Usa

S druge strane, Justin Trudeau se u kolovozu 2023. godine, nakon 18 godina braka, rastao od supruge Sophie Grégoire Trudeau. Par, koji je dugo bio simbol stabilnosti u kanadskoj politici, ima troje djece: sinove Xaviera i Hadriena te kćer Ellu-Grace. Njihov razlaz bio je miran, s naglaskom na očuvanju bliske obitelji unatoč razdvojenosti.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Glazbeni spektakl 'Domu mome' u Areni: Poslušajte poruke Škore što ovaj koncert znači