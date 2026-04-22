DOBILA TEŠKU DIJAGNOZU /

Bila je seks simbol 80-ih, a danas izgleda neprepoznatljivo: Nove fotografije rastužile fanove

Bila je seks simbol 80-ih, a danas izgleda neprepoznatljivo: Nove fotografije rastužile fanove
Foto: Profimedia

22.4.2026.
15:02
Hot.hr
Profimedia
Nekadašnji seks simbol iz 80-ih, Kathleen Turner (71), oduševila je obožavatelje i kolege na svjetskoj premijeri animiranog filma Animal Farm koja je održana u New Yorku. Glumica se pojavila u izdanju koje su mnogi opisali kao pravo iznenađenje, vidno mršavija, vedrija i puna energije.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Promjena je posebno upečatljiva uzme li se u obzir da su je prije samo godinu dana fotografi snimili u znatno lošijem stanju, s viškom kilograma i umornog izraza lica. 

Foto: Leonardo MUNOZ/AFP/Profimedia

S teškom dijagnozom suočena 1993. godine

Njezin povratak u formu mnogi već nazivaju malim čudom, osobito zbog zdravstvenih izazova s kojima se godinama suočava. Turner se još od 1993. bori s reumatoidnim artritisom, autoimunom bolešću koja joj je zadala brojne poteškoće. Liječnici su joj svojedobno prognozirali da bi mogla završiti u invalidskim kolicima.

Tijekom godina prošla je čak 12 operacija te je zbog bolova uzimala visoke doze steroida, što je utjecalo na njezin izgled, lice joj je bilo natečeno, a dobila je i na težini. Uz sve to, često se suočavala i s neosnovanim nagađanjima javnosti da su za njezine fizičke promjene krivi problemi s alkoholom.

Ipak, glumica danas pokazuje koliko su upornost i briga o zdravlju važni. Kako sama ističe, za svoju bolju formu najzaslužniji su gubitak kilograma i redoviti pilates treninzi, koji su joj pomogli da ponovno vrati dio snage i vitalnosti.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Postali su 'prijestolnica razvoda', a tržište nekretnina cvjeta: 'Potraga za stanom traje duže od braka'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
