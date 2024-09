Kathleen Turner bila je jedno najljepših holivudskih lica: Sada je na štakama

Holivudska zvijezda Kathleen Turner (70) viđena je u New Yorku u društvu njegovateljice, a primijećena je kako se oslanja na štap, kao i invalidska kolica čije vlasništvo nije poznato. Posljednji put je viđena u javnosti prije pet mjeseci na projekciji filma "Maestro", u kojem glumi uz američkog glumca Bradleyja Coopera (49). Njezini obožavatelji često napominju da izgleda neprepoznatljivo, u odnosu na 80-e godine kada je slamala srca muškaraca.

Foto: Profimedia Kathleen Turner

Kathleen je početkom 90-ih dijagnosticiran reumatoidni artritis, zbog kojeg su joj liječnici rekli da više nikada neće moći hodati, a posljednjih nekoliko mjeseci se rijetko pojavljuje u javnosti.

"Reumatoidni artritis javio se u mojim kasnim tridesetima, kada me Hollywood doživljavao kao jednu od najprivlačnijih dama. Najteže mi je bilo zbog toga što sam vlastito samopouzdanje gradila na fizičkom izgledu", rekla je jednom prilikom Kathleen.

Zlatne osamdesete

Zvijezda se proslavila ulogom u erotskom trileru "Tjelesna strast" iz 1981. godine, nakon kojega su uslijedile uspješnice "Lov na zeleni dijamant" i "Dragulj s Nila".

Turner je u prošlogodišnjem intervjuu priznala da je zamalo završila u vezi s glumcem Michaelom Douglasom s kojim je snimila filmove "Lov na zeleni dijamant" i "Dragulj s Nila". Douglas je u to vrijeme bio razveden od svoje supruge Diandre Luker.

“Mislim da smo se možda zaljubili. Ali onda je došla Diandra i jasno dala do znanja da je Michael zauzet. Tako je to završilo. Ne mogu se petljati u vezu druge žene, ali sviđala mi se pažnja", rekla je glumica The Guardian.

Foto: Profimedia Kathleen Turner i Michael Douglas

Atraktivna plavuša slovila je za jedno od najljepših holivudskih lica, no tek su rijetki znali s kakvim se problemima u tajnosti nosila.

Okrenula se ovisnosti o alkoholu

Dijagnozu je teško prihvatila, no nije odustala od života. Ipak, morala je uzimati lijekove koji su ostavili drastične posljedice na njezinom izgledu. Utjehu je pronašla u alkoholu, a u svojoj autobiografiji koju je objavila 2008. godine priznala je da je počela piti jer su joj lijekovi pomutili pamet.

Foto: Profimedia Kathleen Turner

Međutim, nije dopustila da joj ovisnost o alkoholu uništi život pa je 2002. godine otišla na odvikavanje, a u jednom intervjuu za Daily Mail je otkrila neobično rješenje koje koje joj je preporučila kolegica Maureen Lipman.

"Uloške za cipele od bakra preporučila mi je kolegica Maureen Lipman. Nakon tri tjedna nošenja primijetila sam ogromnu razliku. Mogla sam dugo hodati i nisam osjećala bolove", rekla je.

Unatoč zdravstvenim problemima, Kathleen nije odustala od svoje velike ljubavi - glume.

Nakon 2000-ih se posvetila televizijskim serijama, a imali smo ju priliku gledati u seriji "Prijatelji" gdje je glumila Chandlerovog transrodnog oca. Također je glumila i u globalnoj poznatoj seriji "Californication".

Foto: Profimedia Kathleen Turner

