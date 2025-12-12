U pet filmova glumila s djecom pa kazala da ne voli izraz 'nepo baby': Osudili ju za proturječje

Popularna glumica i glavna zvijezda 'Titanica' Kate Winslet našla se na meti kritika nakon što je u razgovoru za BBC kazala da njezina djeca nisu imala prednost u filmskoj industriji unatoč tome što su odrasla uz slavne roditelje. Glumica je rekla kako ne voli izraz 'nepo baby' jer “joj djeca ne dobivaju nikakav vjetar u leđa”. Napomenimo, 'nepo baby' je kratki izraz za “nepotism baby”, odnosno dijete slavne ili utjecajne osobe koje u karijeri ima prednost zahvaljujući roditeljskim vezama, poznanstvima ili financijskoj sigurnosti, a ne samo vlastitom talentu.

Djeca glume s njom

Winslet je objasnila da je njezin 21-godišnji sin Joe Anders, autor scenarija nadolazećeg filma Goodbye June, brinuo da će ljudi misliti da je realizirao projekt samo zato što mu je majka slavna. Joe je glumio i u filmu Lee zajedno s Winslet, kao i u ratnoj drami 1917, koju je režirao njegov otac Sam Mendes.

Winsletina kći Mia Threapleton također je glumila s majkom u Channel 4 drami I Am Ruth, tako da nije sporno to da njezina djeca poslovno surađuju s njom.

Glumica je istaknula kako je prirodno da djeca ponekad slijede obiteljski posao, pa makar to bila i gluma: “Postoje suci, odvjetnici, liječnici čija djeca rade isto. Dio toga je naučiti ih ignorirati izraze poput ‘nepo baby’.”

U startu bolja prilika

Njezine izjave izazvale su val negodovanja. Kritičari na društvenim mrežama tvrde da Winslet umanjuje stvarne prepreke s kojima se suočavaju mladi iz radničkih obitelji kada pokušavaju ući u svijet umjetnosti.

“Potpuno je nerealno i uvredljivo prema mladim glumcima koji nemaju slavne roditelje ni kontakte”, napisao je jedan korisnik. Drugi je podsjetio na nedavno objavljene podatke o naglom padu broja radničke klase u britanskoj umjetničkoj industriji, ističući da je financijski rizik prevelik za mnoge koji si ne mogu priuštiti godine čekanja na priliku.

“Zvali ih nepo bebama ili ne, djeca slavnih ne mogu pobjeći činjenici da dolaze iz privilegiranih, financijski sigurnih sredina, što je golema prednost samo po sebi”, komentirao je jedan čitatelj.