Kate Winslet otkrila okrutne riječi profesorice koje su je pratile cijeli život

Kate Winslet (50), britanska glumica i oskarovka poznata po ulozi u filmu Titanic, u emisiji Desert Island Discs otvoreno je progovorila o teškom djetinjstvu obilježenom uvredama, poniženjima i dugogodišnjim vršnjačkim nasiljem. Prisjetila se kako su je upravo takva iskustva snažno oblikovala, ali i dodatno učvrstila njezinu odlučnost da uspije u svijetu glume, pišu svjetski mediji.

Okrutne riječi profesorice glume

Na samim počecima karijere, kada je već imala dječjeg agenta i ozbiljno razmišljala o glumačkom pozivu, doživjela je komentar koji pamti cijeli život. Jedna profesorica glume rekla joj je da može imati karijeru samo ako se pomiri s ulogama „debelih djevojaka“, jer je tada bila, kako kaže, nešto krupnije građe.

Danas, s odmakom i kao jedna od najcjenjenijih holivudskih glumica, na te se riječi osvrće s gorčinom, ali i ponosom, naglašavajući koliko je strašno da se takve poruke upućuju djeci.

Godine vršnjačkog nasilja

Problemi nisu započeli na akademiji, već još u osnovnoj školi. Winslet je ispričala kako su je vršnjaci sustavno vrijeđali zbog izgleda, davali joj pogrdne nadimke i zaključavali je u školske ormariće. Iako, kako kaže, nije bila debela, izdvajali su je zbog jačih bedara.

Zlostavljanje se nastavilo i u tinejdžerskim godinama, a dodatno se pogoršalo kada je s 15 godina dobila prvu veću ulogu u BBC-jevoj seriji Dark Season. Po povratku u školu, prisjetila se, kolege su se fizički udaljili od nje, jasno joj dajući do znanja da je ne žele među sobom.

Posljedice na zdravlje i samopouzdanje

Godine poniženja ostavile su dubok trag na njezinu samopouzdanju i odnos prema vlastitom tijelu. Glumica je priznala da je između 15. i 19. godine stalno bila na dijetama te da je razvila iznimno nezdrav odnos prema hrani.

Istaknula je kako je to jedina stvar u životu zbog koje danas istinski žali, jer je opsesija izgledom i strah od debljanja dugo dominirala njezinim mislima.

Snaga iz teških iskustava

Unatoč svemu, Winslet vjeruje da ju je upravo okrutnost okoline učinila snažnijom. U tom razdoblju potpuno se posvetila kazališnoj skupini i kreativnom svijetu izvan škole, gdje je pronašla utočište i smisao. Poručila je da bivšim zlostavljačima nije dopustila da joj unište put.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prirodno starenje kao stav

Poznata po kritici pretjeranog uljepšavanja u medijima i odbijanju estetskih zahvata, Kate Winslet naglasila je da želi starjeti prirodno. Smatra da kao glumica treba prihvatiti promjene na licu i tijelu jer one donose autentičnost i istinu, a upravo to vidi kao temelj svog posla.

POGLEDAJTE VIDEO:Kakav završetak: Mađarski dragulj u 51. godini napravio šou za pamčenje!