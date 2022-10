OSVAJA POJAVOM U SVAKOJ KOMBINACIJI / 'Jesen stiže dunjo moja', vjerojatno i zapjeva princ William dragoj Kate Middleton kad je vidi u ovim izdanjima

Trebate li modnu inspiraciju za jesen? Kate Middleton svaku sezonu iznenadi elegantnim modnim kombinacijama koje odabire za česte dužnosti kraljevske obitelji. Od šik pletenine do jednobojnih kaputa, odijela koja laskaju figuri do čizama iznad koljena, zaokružili smo Kateine najbolje odjevne kombinacije. Naime, Kate je velika stručnjakinja kada je riječ o kombiniranju boja, što dokazuju i njezine uvijek dobitne modne kombinacije. U svoj jesenski izgled, Kate je ugurala i bordo džemper u zelene Jigsaw hlače, dopunivši to svojim vjernim Tod's salonkama i odgovarajućom Chanel torbicom. U galeriji pogledajte zanosna jesenska izdanja prezgodne Kate Middleton...