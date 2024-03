Kate Middleton napisala je sama cijeli svoj govor o borbi protiv raka i to vrlo brzo kako bi zaustavila daljnje tračeve i nagađanja o zdravlju, otkrio je blizak prijatelj.

Princeza je dala emotivnu objavu, snimljenu u Windsoru, a prijatelj je otkrio kako se osjećala: "Nije se zapravo radilo o drami od posljednjih nekoliko tjedana, iako ju je to očito uznemirilo. Osjećala je da to mora učiniti zbog toga tko je. Više se radilo o tome što zna da je javna osoba i da ima veliku odgovornost. Napisala je svaku riječ i to vrlo brzo."

Prijatelj je dodao da je govor omogućio princezi da dopre do javnosti koja je podržava i nije pristala na tračeve i teorije zavjere. Kate je također više bila za to da otkrije vijest putem video poruke umjesto pisane izjave jer je ovo bio najbolji način da se priopći šokantna vijest.

Kate i William dirnuti podrškom javnosti

Princ i princeza od Walesa u subotu navečer su se zahvalili javnosti na pruženoj ljubavi i suosjećanju nakon objave u petak, dodajući da su bili iznimno dirnuti podrškom.

Drugi prijatelj je bio frustriran što je Kate bila prisiljena objaviti tako iskrenu poruku nakon niza glasina i teorija zavjere na društvenim mrežama, što je navelo novinara Owena Jonesa i glumicu Blake Lively da izraze svoje žaljenje zbog loše procijenjenih primjedbi.

Nakon objavljenog videa, Linda Yaccarino, izvršna direktorica mreže X, bivšeg Twittera, napisala je: "Hrabra poruka s njezinom prepoznatljivom gracioznošću. Njezin zahtjev za privatnošću, da zaštiti svoju djecu i omogući joj da krene naprijed (bez beskrajnih nagađanja) čini se kao razuman zahtjev koji treba poštovati."

Britanski mediji navode da je princeza sama donijela odluku o otkrivanju dijagnoze javnosti, ali da je imala potporu supruga, princa Williama, unatoč tome što mu je bilo teško što je Kate bila prisiljena to učiniti, piše Daily Mail.

