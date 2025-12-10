Karolina Ilić diskvalificirana s Dore 2026.: Evo zbog čega je izbačena s popisa natjecatelja

Veliko iznenađenje stiže vezano za ovogodišnju Doru – natjecanje za izbor hrvatskog predstavnika na Eurosongu 2026. Naime, Karolina Ilić, koja je trebala nastupiti s pjesmom "Breathe her in", diskvalificirana je s natjecanja.

Razlog diskvalifikacije je formalne prirode – Karolina nije državljanka Republike Hrvatske, što je u suprotnosti s pravilima Dore 2026. (članak 3., stavak 5.).

"Sukladno pravilima natjecanja, umjesto Karoline Ilić, priliku za nastup na Dori 2026. dobiva prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić, koji će se predstaviti s pjesmom 'Light Up'", poručili su s HRT-a.

Tko će pobijediti?

Inače, ova odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je objavljen popis svih ovogodišnjih izvođača na Dori 2026.

Podsjećamo, Eurosong 2026. se održava u Austriji, a za odlazak na bečki Eurosong će se uz Gabrijela Ivića boriti: Alen Đuras, Ananda, Cold Snap, Devin Juraj, Ema Bubić, Fenksta, Fran Uccelini, Irma, Ivan Sever, Jasmina Makota, Kandžija, Lana Mandarić, Lara Demarin, grupa Lelek, Lima Len, Marko Kutlić, Noelle, Ritam Noir, Sergej Božić, Stela Rade, ToMa, Tony Sky, te Zevin odnosno Nives Cilenšek.

