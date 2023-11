Pjevačica Jelena Karleuša (45) poznata je po tome što je uvijek direktna i kaže ono što misli bez imalo zadrške. Nedavno je u emisiji "Male stvari" pričala o ženskoj najdražoj temi - muškarcima.

'To su smislili luzeri'

Pjevačica smatra da jedino, kako kaže, nesposobni muškarci nazivaju žene sponzorušama, prenosi Mondo.

"Ako ja od njega tražim da mi nešto pruži, to ne znači da sam ja netko tko gleda materijalno nego sam ja netko tko gleda naći muškarca koji će toj obitelji sutra donijeti i kruh i platiti račune i odvesti na more. I ako ja tražim to od muškarca, a muškarac ne može pružiti jednoj ženi, nisam ja pogrešna, nego je on nesposoban. Uvijek će oni muškarci koji su nesposobni, žene koje traže ove stvari od muškaraca, samo oni nesposobni će reći da je, kakav odvratan izraz - sponzoruša. To su osmislili luzeri, muškarci koji su nesposobni stvoriti. Muškarci koji se mogu boriti, stvoriti, napraviti, nikada neće reći za jednu ženu da je materijalist. Ja sam uvijek birala muškarce koji imaju puno novca", ispričala je Karleuša.

'Ružni muškarci su prava opcija za vas'

Tvrdi da se žena treba zaljubiti u muškarca koji je vrijedan, a ne toliko gledati njegov fizički izgled.

"Može jedan muškarac biti fantastičan u krevetu i imati predivne mišiće i biti prelijep i da si ti jako zaljubljena u njega, ali on je sam po sebi tu dovoljan sebi i on misli da je to što je on sad objasnio neke stvari u krevetu da je to sasvim dovoljno i ne trudi se više. Svaki ti može objasniti u krevetu, ali ne može svaki biti muškarac koji će osigurati tebe i tvoju obitelj", dodala je.

"Žene, zaljubljujte se u ružne, a vrijedne muškarce! Oni će vas voljeti i isto će voditi ljubav sa vama, sa istim žarom. Ovi lijepi sa mišićima, oni će uvek misliti da je to sasvim dovoljno, uvijek će misliti da su ljepši od vas, i uvijek će misliti da niste dovoljne i gledat će sa strane. Ružni muškarci su prava opcija za vas", savjetuje Karleuša.

Mlađe je slađe

Podsjetimo, pjevačica se prošle godine rastala od bivšeg nogometaša Duška Tošića (38) s kojim je u braku dobila dvije kćeri.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia U Jeleninom i Duškovom braku očito već dugo vremena ne cvjetaju ruže. Nakon skandala s Ognjenom, Jelena je Duška prijavila za obiteljsko nasilje, a slučaj od prošle godine navodno je okončao njihovu bračnu ljubav. "Nisam pretjerala. Moraš naučiti biti pametan. Nemam više godina za gubljenje. Ili-ili je od sada sve u mom životu. Nemam više tolerancije. Izgubljena je u ove 44 godine patnje. Uostalom, neću više o Dušku. Kad bude zaslužio nešto lijepo, spomenut ću ga. Do tada me pitajte o ljubavi prema životinjama", rekla je nedavno Jelena za Kurir.rs.

"Duško i ja smo se dogovorili da sporazumno okončamo naš brak nakon 14 godina. Nažalost, Duško ne vidi više sebe kao dio naše obitelji", napisala je Jelena ranije na Instagram profilu.

Navodno je Duško bio ludo zaljubljen u nju, a ona je tek kasnije shvatila koliko je on mlađi od nje.

"Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je riječ o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam netko tko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču", otkrila je ranije pjevačica, prenosi magazin Azra.

