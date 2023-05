Srpska senzacija Jelena Karleuša gostovala je u nedjelju navečer na Pink TV u emisiji "Hit Tvit". Radilo se o prvom gostovanju popularne pjevačice na toj televiziji nakon pet godina, koliko je trajala zabrana njezina gostovanja na Pinku.

U emisiji se osvrnula na nedavno održani prosvjed u Beogradu "Srbija protiv nasilja".

"Glasamo za Vučića, pa izađemo na prosvjed protiv njega. Protiv Zadruge smo, a ovo je najgledanija televizija. Bilo kakve političke poruke na ovakvim skupovima su maslo profitera i bagre. Cilj su nam uvijek pogrešni ljudi. Kriviti vlast i predsjednika za djelo dvojice psihopata je u najmanju ruku degutantno.

Vučić je izabran na izborima. Građani su glasali za njega. Što oni sada hoće? Da opozicija ima bilo kakav utjecaj, imali bi veći broj glasova na izborima. Narod nije ni glup, ni lud. Pokazali su na izborima za koga su. Oni koji zloupotrebljavaju ljudsku nesreću su bagra.

I za to će biti kažnjeni na izborima. Ne trebamo se dijeliti, bagru treba nazvati bagrom. Oni su pokazali svoju snagu na izborima. Oni takve greške u koracima prave, da čak idu na ruku Vučiću. Nemaju karizmatičnog lidera. Ustvari, nemaju lidera uopće", rekla je Karleuša.

Lavina komentara slila se nakon njenog nastupa.

"Poslije puno godina, pojavila sam se na televiziji Pink gdje sam uglavnom zabranjena, da baš tu pričam protiv nasilja i mržnje u društvu i na društvenim mrežama. Da govorim o tragediji djece i ljudi koji su izgubili živote od ruke poremećenih pojedinaca. Da govorim kao majka dvije djevojčice i kao roditelj kojeg je ovaj užas najstrašnije pogodio. Govorila sam i protiv onih koji dijele moj narod, koji nas dijele u protivničke ekipe kako bi lakše došli do jeftinih bodova. Govorila sam protiv onih koji su masovna ubojstva u Srbiji iskoristili za vlastiti marketing", rekla je pjevačica.

"A reci mi, molim te, koji oblik profiterstva je kod vlasnika Pinka, ratni ili moralni?", bio je samo jedan od komentara koji je izazvao Karleušin komentar.

"On nije političar. Valjda toliko znamo i vi i ja. On je biznismen. Njemu je profit poanta posla. Niti ga branim niti imam od koga i čega. Ali profitiranje na tragediji naše zemlje, e na to kao majka ne šutim. Kao što nisam šutjela u ovoj zemlji kad su svi slavili ratne profitere i lažne heroje i majke, tako neću ni sada. I tad su me napadali kao što vidim rade i sada ali kako da vam kažem, plašiti mene je uzaludna priča. Plašenje mečke rešetom. Meni možete prići samo lijepim riječima, đonom ne", napisala je pjevačica.

Zatim je objavila i niz Storyja u kojima proziva, pa - gotovo svakog.

Jedan od njih je i bivši suprug Nataše Bekvalac, Danilo Ikodinović.

"Ako te plaćam i financiram tvoje projekte, moraš šutjeti i raditi ono što ti kažem." Mali monstrum ubije osmero djece i čovjeka, veliki monstrum ubije 8 ljudi, a ti ne možeš reći ni riječ, jer ja te financiram. Bolest! Dvije tisuće za gospođu", napisao je Danilo Ikodinović.

Jelena Karleuša je kao svoj argument iznijela tešku prometnu nesreću koju je Danilo Ikodinović doživio 2008. godine, kada je jedva preživio.

“Logika ovog čovjeka je ista kao u trenutku kada je pijan sjeo na motor”. Nelogično i pogubno. Onaj tko ti daje novac da dobro živiš nema nikakve veze s potezima psihopata ubojica. Kao što nisu krivi ni za vožnju u pijanom stanju. Za ovo ne treba dati 2.000 dinara. Potrošit će na liječenje od alkohola”, napisala je Jelena Karleuša na svom Instagram profilu.

Karleušinu izjavu komentirao je i akademik Dušan Teodorović.

"Znate što, družim se sa svakakvim ljudima. Imam prijatelje koji su akademici i imam prijatelje koji su automehaničari. Imam 72 godine. Prvi put u životu mi je ispod časti nešto komentirati, vjerujte mi da se tako osjećam", započeo je, pa dodao:

“Kada govorimo o vrijednostima u ovom društvu – ko je gospođa Karleuša, koja su njena postignuća, koje su njene moralne vrijednosti i njen položaj u odnosu na sve druge ljude? Napravili smo neke ikone turbo-folka i one su važne, bitno je ono što misle. Ovo je moj odgovor: Dragi građani Srbije, čuli ste Slobu Negića i čuli ste gospođo Karleušu, vi odlučite hoćete li doći na sljedeći protest. Ovo je prilika da pozovemo građane da u još većem broju dođu na prosvjede u pokušaju da iz temelja promijenimo društvo", rekao je.

Ubrzo je stigao i njen odgovor.

"Tko ste vi, Teodoroviću, da meni, majci, ženi i uspješnoj javnoj ličnosti govorite o moralu? Tko ste vi da meni zabranjujete i činite mi zlo javno? Sram vas bilo. Pazite se svojih riječi jer se moje daleko više čuju od vaših", dio je odgovora koji mu je preko mreža poslala turbo-folk senzacija.