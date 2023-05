Srpska pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u nedjelju navečer na Pink TV u emisiji "Hit Tvit". Bilo je to prvo njezino gostovanje na toj televiziji nakon pet godina, koliko je trajala zabrana njezina gostovanja na Pinku.

U emisiji je branila predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Osvrnula se na nedavno održani prosvjed u Beogradu "Srbija protiv nasilja", te je spomenula ovacije koje je na prosvjedu dobio novinar Zoran Kesić.

Komentirala je masovne prosvjede

"Ovacije bih doživjela i ja. Ovdje sam kao majka dvije djevojčice, potpuno apolitična. Narod ne smije nitko dijeliti. Dolazimo do paradoksa umjesto da se u boli ujedinjujemo, dolazi do bizarne podjele. Ja sam Beograđanka, Beograd je uvijek bio grad gdje ljudi izlaze na ulice, ali ovdje moramo zajedno.

Skupljati bodove na tragediji je kao ratno profiterstvo… Budući da su djeca u pitanju, još je gore. Kako opozicija smije prisvajati bilo koga tko je izašao prosvjedovati? Kako N1 smije slati poruku svijetu da se tako lako zavadimo u trenutku takve muke?", rekla je Karleuša u emisiji.

"Glasamo za Vučića, pa izađemo na prosvjed protiv njega. Protiv Zadruge smo, a ovo je najgledanija televizija. Bilo kakve političke poruke na ovakvim skupovima su maslo profitera i bagre. Cilj su nam uvijek pogrešni ljudi. Kriviti vlast i predsjednika za djelo dvojice psihopata je u najmanju ruku degutantno.

Vučić je izabran na izborima. Građani su glasali za njega. Što oni sada hoće? Da opozicija ima bilo kakav utjecaj, imali bi veći broj glasova na izborima. Narod nije ni glup, ni lud. Pokazali su na izborima za koga su. Oni koji zloupotrebljavaju ljudsku nesreću su bagra.

I za to će biti kažnjeni na izborima. Ne trebamo se dijeliti, bagru treba nazvati bagrom. Oni su pokazali svoju snagu na izborima. Oni takve greške u koracima prave, da čak idu na ruku Vučiću. Nemaju karizmatičnog lidera. Ustvari, nemaju lidera uopće, zaključila je Karleuša.

Kasnije je Karleuša objavila i poduži tekst na Instagramu uz svoje fotografije s gostovanja na Pink TV-u.

"Poslije puno godina, pojavila sam se na televiziji Pink gdje sam uglavnom zabranjena, da baš tu pričam protiv nasilja i mržnje u društvu i na društvenim mrežama. Da govorim o tragediji djece i ljudi koji su izgubili živote od ruke poremećenih pojedinaca. Da govorim kao majka dvije djevojčice i kao roditelj kojega je ovaj užas najstrašnije pogodio.

Govorila sam i protiv onih koji dijele moj narod, koji nas dijele u protivničke ekipe kako bi lakše došli do jeftinih poena. Govorila sam protiv onih koji su masovna ubojstva u Srbiji iskoristili za vlastiti marketing. Uvijek sam bila protiv svih vrsta profiterstva, od onih ratnih do ovih moralnih. Zato me i vole. Zato me i mrze. Uvijek sam bila protiv mržnje među ljudima, protiv rasne, vjerske, nacionalne…

Nikada se nisam plašila reći istinu, koja mnoge boli. Ali bez obzira koliko me napadali odbijam biti žrtva, već netko tko se bori za pravo na slobodu mišljenja. Druge žene možete zastrašiti, mene ne. Jedan narod, jedna Srbija, stop podjeli", napisala je Karleuša na Instagramu, a ispod objave nagomilali su se negativni komentari fokusirani na njezino gostovanje na Pink TV-u.

"Smučila si mi se, prodala si se", "Nije ti ovo trebalo", "Ideš na Pink, nakon toliko godina, da se boriš protiv nasilja i mržnje. Na televiziju koja isto to propagira već godinama. Mudro te Mitrović odabrao, baš u ovom trenutku kad su svi protiv njega, zna da ti imaš jak utjecaj i veliku publiku. Ti si pokazala ovim da baš nisi iskrena i da igraš igru, jer itekako imaš neku korist od ovoga", pisali su joj pratitelji.

"Budite sretni što Srbija ima ženu kao što je ona. Ženu koja će roknuti istinu kakva god ona bila. Ženu koja će braniti svoj narod koji će poslije svega opet gaziti po njoj. Ženu koja ima više hrabrosti od bilo kojeg političara. Ženu koja je u toj emisiji predstavljala narod koji opet se*e po njoj. Da vam njeno mišljenje nije bitno ne biste u 3 ujutro pisali ove odvratne komentare o njoj. I da svakoga boli briga za njeno mišljenje, ne bi ni bila u toj emisiji. Toliko o tome. Poštovanje za Jelenu Karleušu", izdvojio se jedan komentar koji je stao u obranu srpske pjevačice.