Srpska pjevačica Jelena Karleuša (45) vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a tamo često s fanovima dijeli svoja mišljenja o nekim aktualnim temama. No, ovoga puta odlučila je podijeliti svoje iskustvo o gubitku djeteta.

"Trenutak pred moj prvi koncert na Ušću. Ovo je Bulevar Nikole Tesle, u trenutku kad je koncert već morao početi. Sjedim u šatoru iza pozornice i ne vjerujem što mi govore. Znala sam da će biti puno ljudi, ali da će koncert kasniti sat vremena kako bi publika ušla, tome se nisam nadala, pogotovo što sam u tom trenutku trpjela jak medijski linč i zabranu. Sjećam se, ušao je moj producent i rekao da moramo širom otvoriti sva vrata i više ne naplaćivati karte jer inače neće početi do ponoći. To smo i napravili", započela je Jelena.

Srpski mediji ju raskrinkali

Točno kada je Jelena trebala zakoračiti na pozornicu, javljeno joj da su srpski mediji već pripremili naslovnice u kojima je pisalo "Prazno Ušće" i "Pukla je", no kako tvrdi, oni nisu imali nikakve dokaze.

"Ah da, i rekli su mi da nemam multimediju za ekrane jer moja suradnica nije stigla napraviti render. Čučim ispod pozornice na liftu koji me treba podići i slušam huk ljudi... 'Što ćemo?', pitao je netko pored mene. 'Što ćemo napraviti?', nasmijala sam se dok su mi suze kvarile šminku. 'Krećemo', rekla sam - nastavila je Jelena u objavi pa podijelila emocije koje je tad osjećala.

'Jelena je rekla da počinjemo', dreknuo je asistent u bubicu i dao znak režiji. Zagrmilo je, takav zvuk i takvu produkciju Beograd nije ni čuo ni vidio do tada. Lift me je podignuo i ja sam vidjela nepregledno more ljudi... I bas koji me je pomjerao iz mjesta. Ti si borbena mašina Jelena. Sad si plakala i nikada više, pomislih. Ah, kako sam se prevarila... Stegla sam zube i odradila koncert skoro u mraku jer ekrani nisu emitirali multimediju. Publika je skandirala da me voli", napisala je Karleuša.

Saznala nakon Ušća

Otkrila je kako je ubrzo nakon Ušća saznala za tužnu vijest.

"Saznala sam nedugo poslije Ušća. Mala točkica koja je na ekranu ultrazvuka označavala rad srca bebe, nije sijala. Poslije tog koncerta na Ušću nisam zapjevala skoro godinu dana. Nitko me nije zvao da pjevam. Kao da sam nekog ubila… (a zapravo jesam)", otkrila je Jelena.

Htjeli su ju poniziti

Nakon toga dodala je novi story u kojem je ilustrirala taj trenutak.

"Kad sam izlazila iz ordinacije gdje mi je priopćeno da jedno malo srce ne kuca u meni, fotografirali su me paparazzi. Nateklu, uplakanu i bez šminke. Sutradan je to bila naslovna strana: 'Nakaza! Pogledajte kako zapravo izgleda Jelena Karleuša bez šminke! Šok slike!'. Te fotografije su uglavnom objavljivali poslije svi oni koji su me valjda htjeli poniziti, misleći da je meni bitno to što će netko pomisliti da sam ružna. Jer ja za sebe nikad nisam ni mislila da sam lijepa. Naprotiv", napisala je Jelena.

Kako je došla do slave?

Progovorila je i o tome kako je bila primIjećena publici, prije nego li je postala slavna.

"Fotografirala sam se svaki dan tu i objavljivala fotografije, to je bio i moj jedini nastup i moj kontakt s publikom. Ustanem ujutro, našminkam se i odem na terasu. Bila sam predmet podsmjeha na društvenim mrežama sve dok te slike nisu završile u svim svjetskim medijima. Sve je toliko uzelo maha da mi je otvoreno pismo puno komplimenata napisala Kim Kardashian sa kojom su me uspoređivali, a mnoge svjetske TV ekipe su me posjetile u Beogradu.

Najavljivali su me kao najveću balkansku zvijezdu, balkansku Madonnu i Lady Gagu, a ja sam vješto lagala kako sam glavna faca u mojoj zemlji skrivajući činjenicu da sam zabranjena. A iskreno, kako bih nekom sa zapada objasnila razloge kad ih ni ja nisam znala" , zaključila je pjevačica.

