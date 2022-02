"Pokušali su me pretvoriti u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi sam put bila zatvorena u uredu s čovjekom koji je visoko pozicioniran u svijetu modelinga. Svi ljudi koji su me izdali, nekada sam voljela i cijenila. Ali, tada sam shvatila kakva je to zavjera. Državni dužnosnici i policija iskorištavali su djevojke iz Elitea. Njihovi ljudi pokušali su me oteti i otrovati, ispričala je Mulder za Daily Mail te je dodala da ju je njezina agencija potaknula na konzumaciju kokaina i heroina.