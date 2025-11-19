Kaos uoči Miss Universe: Tri natjecateljice završile s trovanjem hranom pred finale

Pripreme za ovogodišnje finale izbora Miss Universe u Tajlandu neočekivano su poremetile zdravstvene tegobe čak triju natjecateljica, koje su proteklih dana završile s trovanjem hranom. Predstavnice Estonije, Indonezije i Mađarske trenutačno se oporavljaju uoči završne večeri zakazane za 21. studenoga prenosi Kurir.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Mađarska predstavnica završila u bolnici

Mađarska ljepotica Kincs Dezsényi, koju javnost poznaje kao aktualnu Miss Universe Hungary, prema objavi njezina nacionalnog tima završila je u bolnici zbog težeg oblika trovanja hranom. Zbog liječenja je morala preskočiti dio planiranih aktivnosti, no iz organizacije poručuju kako se nadaju njezinu brzom povratku na pozornicu te su zahvalili domaćinima na visokoj razini skrbi.

Indonežanka otkrila simptome na društvenim mrežama

Indonezijsku predstavnicu Sanly Liu, koja se natječe kao profesionalna manekenka i influencerica, prve su boljke natjerale da odmah otkaže događaje koji su je taj dan čekali. Na Instagramu je objavila fotografiju lijekova uz poruku da je imala trovanje hranom, ali i istaknula kako je tim reagirao brzo.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Dodala je i da su “neke njezine miss ‘sestre’ već hospitalizirane” te zamolila pratitelje da se nadaju njihovu što bržem oporavku.

Estonka potvrdila da se već osjeća bolje

Estonska natjecateljica Brigitta Schaback, koja se bavi modelingom i humanitarnim radom, također je imala simptome trovanja hranom. Prema pisanju stranice Pageant Talk, tegobe su je pogodile dan ranije, a sama je kasnije potvrdila da je bila bolesna, ali i da se potpuno oporavila. Zahvalila je na podršci i poručila da se sada osjeća dobro.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novi skandal na izboru za Miss Universe

Podsjećamo da i prije zdravstvenih problema kandidatkinja, ovogodišnji izbor pratile su snažne kontroverzije. Tajlandski poduzetnik i dugogodišnji organizator Nawat Itsaragrisil ranije je razriješen dužnosti nakon što je tijekom javnog obraćanja napao predstavnicu Meksika Fátimu Bosch jer nije željela sudjelovati u snimanju za sponzora.

Njegova uvreda, tijekom prijenosa uživo na Facebook stranici Miss Universe Thailand, izazvala je burne reakcije obožavatelja diljem svijeta.

Uz to, natjecanje je ove godine dodatno pogođeno odustajanjima – predstavnice Islanda, Njemačke, Nigera i Perzije povukle su se iz daljnjeg sudjelovanja.

POGLEDAJTE VIDEO:U zlatno doba Vjesnik su posjećivale brojne zvijezde, bio je tu i najveći nogometaš svih vremena