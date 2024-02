Američki reper Kanye West (46) nedavno je izgubio veliki broj pratitelja na Instagramu te pobrisao sve objave, nakon što su ga napali zbog objavljenih kontroverznih fotografija njegove supruge Biance Censori (29).

Kanye je nedavno podijelio Biancine provokativne fotografije, zbog čega su mnogi obožavatelji bili zapanjeni nekonvencionalnim odabirom odjeće koje je Bianca nosila na objavljenim fotografijama.

Nakon toga, Kanye je prvo izgubio preko 100.000 pratitelja te sljedeći dan dodatnih 30.000. Zbog toga je kontroverzni reper odlučio izbrisati svaku fotografiju sa svog Instagram računa, uključujući one rizične Biancine slike, a njegov profil je ostao potpuno prazan.

Unatoč tome, Kanye je ponovno podijelio kontroverznu fotografiju svoje supruge putem Instagram storyja. Na fotografiji Bianca je odjenuta u bijelu majicu bez rukava ispod koje se jasno ocrtavaju njezine grudi te crne tangice koje prekrivaju samo najintimniji dio tijela. Na nogama je imala crne štikle, a lice joj je bilo potpuno prekriveno divovskim šeširom s leopard uzorkom. Pozirala je u kupaonici nagnuta na desnu stranu držeći se za umivaonik.

Kanye West ponovno objavio kontroverznu fotografiju

Želi je izolirati od svih

Kanye je svojoj suprugi zabranio korištenje društvenih mreža, a kako tvrdi razlog tome je da je zaštiti od negativnih komentara. Međutim, njezini prijatelji ne misle da je tako. Upravo zbog objavljenih kontroverznih fotografija smatraju da je to učinio kako bi je dodatno ‘izolirao‘ od svih.

"Bianca je oduvijek imala društvene mreže i bila aktivna na njima - sve dok se nije udala za Kanyea. On ne želi da ih ona koristi jer misli da će je boljeti ako bude morala čitati ružne stvari koje ljudi govore. Uvjerio ju je da, s obzirom na to da je ona sada zvijezda, mora ostati misteriozna i to je jezivo onima koji je poznaju jer se sve to čini kao još jedan oblik njegove kontrole", rekao je izvor za Daily Mail.

Bianca Censori

Mnogima je možda ostala i nejasna ta tvrdnja pa se pitaju "zbog čega onda on objavljuje njezine gole fotografije?". Njezini prijatelji tvrde da je to zato da bi je mogao kontrolirati.

"On objavljuje njezinu golotinju na svom profilu kako bi je mogao kontrolirati. To je uznemirujuće, a time što je isključuje od svijeta, on uzrokuje to da ona postaje sve više i više izolirana", rekao je izvor.

Nekad osoba puna samopouzdanja, a sada osoba koja se slaže sa svim zahtjevima kontroverznog repera. Odijeva odjeću koju on želi, ide kamo on želi i radi što on želi, a kako njezini prijatelji još tvrde, "nema drugog izbora".

