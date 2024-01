Internetom je procurila snimka u kojoj je kontroverzni reper Kanye West (46) podivljao na pitanje fotoreporterke ima li njegova supruga Bianca Censori imalo "slobodne volje" te joj oteo mobitel iz ruke.

TMZ je objavio snimku u kojoj se nalazi incident koji se dogodio u ponedjeljak prije ceremonije uvrštavanja imena i zvijezde Charlieja Wilsona na holivudsku "Stazu slavnih".

Na videu se može vidjeti kako fotoreporterka prilazi Westu s leđa te ga pita "ima li Bianca imalo slobodne volje, jer se priča da je on kontrolira". Prije nego li je dovršila rečenicu, Kanye se okrenuo prema njoj i oteo joj telefon iz ruku.

Kontroverzni reper prekrio je ekran šakom pa se nije vidjelo ništa, no jasno se čuje kako joj govori: “Nemoj mi se nabacivati ​​s tim glupim sr**, ja sam ipak osoba. Jesi li poludjela?"

Nakon toga nastavio je napadati fotoreporterku, govoreći joj da ga ispituje glupe stvari o njegovoj suprugi.

"Ja sam legenda, ovdje sam da podržim Charlieja Wilsona, a vi me dolazite pitati neke glupe stvari o mojoj ženi", rekao joj je te nastavio grditi je i postavljati joj pitanja "ima li ona slobodne volje" i "radi li za vraga", a ona ga je nakon toga zamolila da joj vrati mobitel.

Nekoliko ljudi je pokušalo smiriti situaciju, ali bezuspješno, a Kanye je nastavio dalje.

"Pitali ste me ima li moja žena slobodnu volju. Je li to bilo glupo pitanje, bez imalo poštovanja, postavlja li se takvo pitanje odraslom superheroju? Je li to bilo pogrešno ili ispravno? Odgovori na pitanje, ako bih ja trebao odgovoriti na tvoja pitanja, ti onda odgovori na moja pitanja", rekao je, a onda je novinarki ponudio posao obećavši joj dvostruku veću plaću.

Zabranio joj društvene mreže

Podsjetimo, reper je nedavno Censori zabranio korištenje društvenih mreža kako bi izbjegla negativne komentare o sebi. Međutim, njezini prijatelji smatraju da je to učinio kako bi ju izolirao od svih, piše Daily mail.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Bianca Censori i Kanye West

"Uvjerio ju je da, s obzirom na to da je sada zvijezda, mora ostati misteriozna, no to je jezivo onima koji je poznaju jer sve to djeluje kao još jedan oblik njegove kontrole", tvrdi izvor.

Također, tvrde da Kanye kontrolira što će njegova supruga odjenuti i kamo će ići te da ju treba zapravo štititi od njega, a ne od društvenih mreža.

