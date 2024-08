Američki reper Kanye West (47) i njegova supruga Bianca Censori (29) javnosti su poznati po svojim kontroverznim izdanjima u javnosti, a sada su sve poglede privukli na privatnoj zabavi u Los Angelesu. Par je ovog puta iznenadio drugačijim outfitom. Bianca je odjenula roza usku haljinu, a Kanye crnu majicu kratkih rukava te hlače.

Glavni organizatori ovog otkačenog tuluma bili su Kanye i američki reper Ty Dolla Sign u Los Angelesu, a napravili su pravu živahnu atmosferu - sve goste digli na noge, a ni oni se nisu mogli suzdržati plesa na dobroj glazbi. Preuzevši ulogu DJ-a, Kanye je u jednom trenutku pustio hit Snoop Dogga, "Drop It Like It's Hot" i čak zaplesao na njegov novi singl "Field Trip" iz "Vultures 2".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bianca je zaplesala s prijateljicom pa su djevojke malo zavrtjele i kukovima i užarile atmosferu.

U kupovini polugola

Podsjetimo, Bianca je nedavno šokirala javnost svojom odjevnom kombinacijom. Viđena je kako solo odlazi u shopping na Beverly Hillsu, a čini se kako nije kupovala novu odjeću, budući da je odjenula samo kratku prozirnu haljinu, ispod koje su se vidjeli njezini najintimniji dijelovi tijela. Haljinicu je kombinirala s crnim salonkama koje su otkrivale njezine pete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan nakon, par je otišao na piće s američkim reperom Ty Dolla Signom. Bianca je za ovu prigodu odjenula prozirni kombinezon sa šljokicama, a ispod izazovnog odjevnog komada po običaju nije nosila grudnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Ed Sheeran razvalio na koncertu u Zagrebu: Pogledajte atmosferu

Tekst se nastavlja ispod oglasa