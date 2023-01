Nakon poslovnog putovanja, Shakira je stigla kući i htjela se zasladiti marmeladom koju obožava, za razliku od njezinog bivšeg, koji je ne voli. Ne vole je ni djeca, tako da je odmah posumnjala da je netko bio u kući i pojeo ju dok Shakire nije bilo.

Zbog te marmelade, navodno su nastali i stihovi njezine nove pjesme. U njoj je suptilno spomenula nogometaševu novu djevojku Claru Chiu Marti. Iskoristila je riječ 'jasno' (claramente) i spomenula Clarino ime, a i Pique je spomenula u jednom stihu u pjesmi 'Perdon, que te sal-pique'. Poručila je i 'Sažvači i progutaj, progutaj i žvači', misleći na marmeladu koju joj je navodno Clara pojela iz hladnjaka.

"Sorry, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kada sam te trebala dao si mi svoju najgoru verziju. Ne vraćam ti se, makar plakao i molio, ostavio si me s njom, novinarima, dugovima, poreznom... Misliš da si me povrijedio, ali sada sam još jača, a ona sigurno ima lijepo ime, nije tako kako zvuči, jasno", glase neki od stihova.

Podsjetimo, par je prekinuo sredinom 2022. godine. Zajedno imaju dva sina.