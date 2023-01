Umirovljeni nogometaš Gerard Pique (35) oglasio se na Twitteru nakon što je kolumbijska pjevačica Shakira (45) objavila novu pjesmu i zaintrigirala javnost stihovima koji su navodno upućeni njemu.

Jasno je napisao što misli

Gerard je na službenom Twitter profilu podijelio nekoliko emojija koji predstavljaju cirkus, a pratitelji na to gledaju kao na njegov komentar na novu pjesmu.

Podsjetimo, Shakira je ovaj tjedan, u suradnji s Bizarrapom, izdala novu pjesmu koja ima zanimljive stihove, a koji su, smatraju brojni, posvećeni Piqueu.

"Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima, dugovima i Poreznom za vratom. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju. Korak je između ljubavi i mržnje. Baby, želim ti sve najbolje s mojom zamjenom, ne znam što ti se dogodio, ali zamijenio si Ferrari za Twinga, zamijenio si Rolex za Casio…", neki su od stihova.

Shakira i Pique sredinom 2022. godine službeno su prekinuli dugogodišnju vezu u kojoj su dobili dva sina, Milana (9) i Sashu (7). Bivši nogometaš, kapetan Barcelone i stoper reprezentacije Španjolske, prije dva mjeseca se umirovio od profesionalne karijere, no ne miruje.

Stvorio je novo nogometno natjecanje neobičnih pravila u kojem surađuje s kolegama Sergiom Agüerom i Ikerom Casillasom.

I dok je Pique u novim poslovnim pothvatima, bivša partnerica Shakira zabavlja se snimanjem novih pjesama, u kojima je glavna tema upravo bivši nogometaš. Iako se pjevačica i ranije u pjesmama osvrtala na prekid s Piqueom, mnogi kažu nikad ovako.