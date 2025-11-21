FREEMAIL
PRIJE SLAVE /

Prepoznajete li Marka Kutlića? Ovako je prije 13 godina pokazivao svoje mišiće i torzo

Prepoznajete li Marka Kutlića? Ovako je prije 13 godina pokazivao svoje mišiće i torzo
Foto: Neva Zganec/pixsell

Dok se priprema za veliki koncert u Tvornici Kulture u ožujku 2026., Kutlić je svojim pratiteljima pružio zabavan i neočekivan uvid u svoju prošlost

21.11.2025.
20:40
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Glazbenik Marko Kutlić (30) iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja ga prikazuje u potpuno drugačijem svjetlu, podsjetivši sve na svoje tinejdžerske dane. Nostalgična fotografija izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i nasmijala mnoge.

Kutlić je podijelio fotografiju iz ljeta 2012. godine na kojoj pozira bez majice sa školskim prijateljem, pokazujući mišiće. Duhovitim opisom objasnio je kako je impulzivno odlučio podijeliti uspomenu koju mu je proslijedio prijatelj. "Dobio sam ovo danas od školskog i impulzivno odlučio zakačit na feed… Je*i ga frende, nemoj zamjerit - ova dva debila s fotke su to zaslužili", napisao je pjevač uz emotikone smijeha.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ova objava pruža rijedak uvid u bezbrižne dane glazbenika prije slave, s obzirom na to da je fotografija nastala samo dvije godine prije nego što je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom s bendom "Pravila Igre".

Reakcije publike nisu izostale, komentari su bili ispunjeni emotikonima srca, a obožavatelji su s oduševljenjem pozdravili ovaj povratak u prošlost. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

 

Marko KutlićGlazbaProšlost
Prepoznajete li Marka Kutlića? Ovako je prije 13 godina pokazivao svoje mišiće i torzo