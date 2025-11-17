Uspješni, zgodni i samozatajni: Evo kako izgledaju sinovi Zlatka Dalića, jedan je tatina kopija

Pred Zlatkom Dalićem (59) još je jedna važna utakmica. Hrvatska večeras prvi put gostuje u Crnoj Gori, a u Podgoricu izabranici Zlatka Dalića stižu nakon što su pobjedom protiv Farskih Otoka u petak osigurali plasman na SP 2026. godine. No, večerašnja je utakmica važna i jer se Hrvatska i dalje bori za status jednog od nositelja u ždrijebu za SP, a do njega može jedino uz pobjedu u Podgorici te Slovake koji trebaju pobijediti na gostovanju u Njemačkoj.

I dok su sve oči ponovno uprte u izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, njegov najveći vjetar u leđa i podrška zasigurno su supruga Davorka i sinovi koje nemamo priliku često vidjeti u javnosti.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Naime, iako se o ljubavnoj priči Davorke i Zlatka zna dosta toga, o sinovima našeg izbornika rijetko se piše. Bruno, koji ima 27 godine, te Toni kojemu su 32 godine, vrlo su uspješni, a njihov ih otac smatra svojim najvećim ponosom.

Sinovi Zlatka Dalića su uspješni i samozatajni

Bruno je magistrirao na sveučilištu UPF Barcelona School of Management, a Toni je prije pet godina stekao diplomu za digitalni marketing. Uz to, Toni je ljeti i DJ na Zrću na Pagu, a istovremeno je i direktor u NK Varaždin te sve aktivnosti uspije uklopiti uz svoj posao u banci.

Toni je prije dvije godine izgovorio i sudbonosno "da" dugogodišnjoj djevojci Ivi, a ponosni tata Zlatko tada se putem Instagrama pohvalio dirljivom fotografijom mladenaca. Inače, kako je i sam jednom prilikom ispričao za domaće medije, Toni je više povukao na mamu Dubravku dok je Bruno pak tatina kopija.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Zlatko Dalić je suprugu upoznao još u srednjoj školi

Podsjećamo, ljubavna priča Zlatka Dalića i supruge Davorke započela je još u srednjoj školi kada su se upoznali i rodnom Livnu. Svoju su vezu jedno vrijeme održavali na daljinu da bi u konačnici 1992. godine izgovorili sudobosno "da". Zanimljivo je i kako je supruga našeg nogometnog izbornika odlučila odustati od svoje karijere te se posvetiti obitelji.

