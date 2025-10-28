RIJETKO GA VIĐAMO /

Kako izgleda stariji brat Vedrana Ćorluke: Zgodni Hrvoje ima sasvim drugačiju karijeru
Foto: Igor Kralj/pixsell

Za razliku od mlađeg brata Vedrana, Hrvoja Ćorluku nemamo priliku često vidjeti u javnosti

28.10.2025.
21:29
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
Suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama nastavljeno je na Županijskom sudu u Osijeku novim iskazima svjedoka, a o transferu Vedrana Ćorluke iz Dinama u Manchester City vrijednim 13 milijuna eura svjedočila je njegova majka Anđa Ćorluka

Majka bivšeg igrača Dinama i hrvatske reprezentacije Vedrana Ćorluke na sudu je iznijela svoja saznanja o sinovoj karijeri za koju je, kako je istaknula brinuo njen suprug.

"Ja sam vodila računa da on izvršava školske obveze, da ima srednjoškolsko obrazovanje, a ovaj dio je on vodio - suprug", pojasnila je Anđa Ćorluka čije je svjedočenje privuklo veliku pažnju javnosti i medija te u fokusu istih stavilo upravo njihovu obitelj. 

Hrvoje je Vedranu bio vjenčani kum

I dok se o Vedranovom nogometnom putu kao i privatnom životu gotovo sve zna, njegovo četiri godine stariji brat Hrvoje godinama već vješto izbjegava medije i javnost. Za iste je govorio samo jednom prilikom kada je otkrio kako su im roditelji dali imena po igračima nogometnih klubova za koje su u tom trenutku navijali. 

 

Foto: Nel Pavletic/pixsell

 

No, iako ga nemamo priliku često vidjeti u medijima, poznato je kako je Hrvoje jedan od najglasnijih navijača svog mlađeg brata, a koliko su povezani najbolje govori činjenici i da je upravo Hrvoje bio Vedranu kum na vjenčanju s pjevačicom Frankom Batelić. To je ujedno bio i jedini put kad je šira javnost imala priliku vidjeti starijeg brata Ćorluku. 

Podsjetimo, Vedran i Hrvoje Ćorluka odrasli su s roditeljima Anđom i Jozom u Derventi, gradiću u Bosni i Hercegovini, a za razliku od mlađeg brata koji je izabrao nogomet, Hrvoje je odlučio krenuti u drugom smjeru te se bavi građevinom. 

Foto: Borna Filic/pixsell

 

Vedran ćorlukaBrat
