Petra Maroja se pojavila nakon dugo vremena: Pogledajte kako danas izgleda poznata manekenka

Sinoć, 12. studenoga, u Muzeju grada Zagreba održana je jubilarna, 20. revija modnog brenda Duchess, iza kojeg stoji dizajnerica i poduzetnica Snježana Schillinger (54). Nova kolekcija donijela je spoj elegancije, čipke i toplih jesenskih tonova, s prepoznatljivim krojevima koji uspješno spajaju poslovni šik i profinjenu ženstvenost.

No, uz raskošne kreacije, pažnju publike i fotografa privukla je i bivša zadarska manekenka Petra Maroja (41), koju dugo nismo imali priliku vidjeti u javnosti.

Petra je nekoć bila jedno od najpoznatijih lica domaće modne i društvene scene. Tijekom 2000-ih bila je stalna gošća glamuroznih evenata, nosila najvažnije modne revije i plijenila pažnju svakim svojim pojavljivanjem. Svojim šarmom i prirodnom ljepotom redovito je osvajala naslovnice, a domaći tabloidi nisu propuštali zabilježiti njezine modne trenutke.

Petra Maroje se osim na pisti okušala i pred kamerama

Osim na pisti, okušala se i pred kamerama – pojavila se u nekoliko televizijskih i filmskih projekata, među kojima se ističe uloga u filmu „Majka asfalta“ redateljice Daliborke Paulić. Televizijska publika sjeća je se i iz telenovele „Sve će biti dobro“ te jednog reality showa, koji je obilježila burnim sukobom sa Simonom Mijoković (tada Gotovac) i Giannom Apostolski.

Prekretnica u Petrinom životu dogodila se kad je upoznala poduzetnika Vuka Bellu, s kojim je započela vezu koja je trajala dvije godine prije zaruka. Nakon toga odlučila je napustiti svjetla reflektora i povući se iz javnosti.

Petra Maroje danas živi na relaciji Zagreb – München

Danas živi na relaciji Zagreb – München, daleko od medijske pažnje, a javnosti se pojavljuje tek povremeno. Na društvenim mrežama ima privatan Instagram profil s nešto više od tisuću pratitelja, gdje, prema informacijama bliskih prijatelja, povremeno dijeli detalje iz svog svakodnevnog života.

Iako se prije više od desetljeća povukla s modne scene, Petra je sinoćnjim povratkom pokazala da elegancija ne prolazi s vremenom. Na reviji brenda Duchess pojavila se u jednostavnoj, ali upečatljivoj kombinaciji, i još jednom dokazala zašto je nekoć bila sinonim za domaći glamur.

