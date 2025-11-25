Bila je zvijezda domaćih sapunica, a onda se naglo povukla: Ovako danas izgleda Iva Visković

Iva Visković Križan (41), nekada jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih televizijskih serija, posljednjih se godina povukla iz javnosti i gotovo nestala s malih ekrana. No, glumica se ovih dana iznenada vratila u fokus – i to zahvaljujući legendarnom bendu Prljavo kazalište.

Popularni sastav angažirao ju je za svoj novi videospot „Parovi (Mali vodič za zaljubljene)”, a Iva je svojim izražajnim i emotivnim glumačkim nastupom odmah privukla pažnju.

Suptilni pokreti i snažna mimika savršeno su dočarali atmosferu pjesme, a mnogi su primijetili kako se 41-godišnja glumica gotovo nimalo nije promijenila od vremena kada je na televiziji bila svakodnevna pojava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uloga koja ju je vratila u centar pažnje

Visković se proslavila još tijekom studija na Akademiji dramske umjetnosti, kada je dobila svoju prvu glavnu ulogu u seriji. Nakon toga karijeru je gradila paralelno na televiziji, filmu i u kazalištu, a njezina prepoznatljiva energija i talent osigurali su joj status jedne od omiljenih glumica svoje generacije.

Iako posljednjih godina bira projekte daleko pažljivije i rjeđe se pojavljuje u javnosti, uskoro ćemo je ponovno gledati na velikom platnu. Naime, sljedeće godine izlazi film „Utrka života” redatelja Zorana Pribičevića, napeta priča o ocu koji je prisiljen sudjelovati u opasnoj utrci kako bi prikupio novac za kćerinu operaciju. Iva u filmu igra jednu od ključnih uloga.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Aktivna i na kazališnim daskama

Publika je može vidjeti i u zapaženoj predstavi Teatra &TD „Mrzim istinu”, u kojoj igra uz Ivanu Roščić, Rekana Rushaidata i Filipa Križana. Predstava je ponovno na repertoaru 19. i 20. prosinca, što će obožavateljima biti još jedna prilika da je pogledaju uživo.

Inače, Iva se u veljači 2015. godine u tajnosti udala za zagrebačkog glumca Filipa Križana, kojeg je upoznala još na Akademiji, a par je u braku dobio i kćerkicu Minu koju čuvaju podalje od javnosti i medija.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradovi na moru uvode 'mini prohibiciju'? Donosimo detalje zakona o zabrani alkohola