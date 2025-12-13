Kada ti život postane noćna mora: 'Kućne snimke' ovih zvijezda gledao je cijeli svijet

U svijetu slavnih granica između privatnog i javnog često se briše, ali postoje trenuci kada taj prijelaz postane posebno bolan, poput curenja intimnih videa. Ovi "kućni uradci" nisu bili snimani s namjerom da ikad ugledaju svjetlo dana, no zbog hakiranja, izdaje ili nesmotrenosti, završili su tamo gdje im nije mjesto - pred očima javnosti.

Kim Kardashian i Ray J

Bez sumnje, najpoznatiji slučaj procurjelog kućnog videa. Godine 2007. procurio je video iz 2003. u kojem su Kim Kardashian i tadašnji dečko Ray J. Iako su mnogi isprva osuđivali Kim, video je postao prekretnica u njezinoj karijeri – medijska pozornost koju je stekla pretvorila ju je u jednu od najprepoznatljivijih figura pop kulture.

Pamela Anderson i Tommy Lee

Ovaj kultni video iz 90-ih snimljen je tijekom njihovog medenog mjeseca. Kaseta je ukradena iz njihovog doma i kasnije distribuirana online. Pamela i Tommy su pokušali pravno zaustaviti distribuciju, no šteta je već bila učinjena. Njihova priča kasnije je adaptirana i u seriji Pam & Tommy.

Paris Hilton i Rick Salomon

Paris Hilton je postala jedna od prvih reality ikona novog milenija, no njezin privatni video s tadašnjim dečkom Rickom Salomonom procurio je 2004. i izazvao ogroman skandal. Iako su neki tvrdili da je riječ o marketinškom triku, Paris se više puta javno izjasnila kako je video objavljen bez njezina pristanka.

Colin Farrell i Nicole Narain

Poznati irski glumac imao je video s bivšom Playboy zečicom Nicole Narain koji je procurio 2005. godine. Farrell je pokušao pravno zaustaviti distribuciju, tvrdeći da je video objavljen bez njegova dopuštenja. Slučaj je dobio, ali video je već bio dostupan online.

Jennifer Lawrence

Iako nije riječ o videosnimci, Jennifer Lawrence bila je među mnogim slavnim osobama čije su privatne, eksplicitne fotografije procurile 2014. u skandalu nazvanom "Celebgate". Hakeri su pristupili iCloud računima poznatih osoba i objavili njihove privatne slike. Lawrence je javno progovorila o tom iskustvu kao o "seksualnom zlostavljanju".

