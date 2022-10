OVO JOŠ NISTE VIDJELI / Miks seksi i bizarnog nitko ne može 'isfurati' kao Rita Ora: Napravila je pomutnju opravicom ispod koje nije imala apsolutno ništa

Pjevačica Rita Ora (31) nedavno je, navodno, "tajno" rekla sudbonosno "da" redatelju Taiku Waititiju (47), no u posljednjoj zavodničkoj kompilacija fotografija, pjevačica nema prstena na ruci. Taje li svoju bračnu idilu ili se par još nije vjenčao, još ništa nije potvrđeno... No, kada su u pitanju simpatično-bizarne opravice, Rita Ora ovaj je put nadmašila samu sebe. Pjevačica je nosila gotovo isparanu "haljinu" ispod koje nije imala ni grudnjaka ni gaćica. Ovakvo izdanje nije samo hrabro, već je i poprilično bombastično. "Predivna si", "Ajme, ovo samo tebi može stajati", "Gdje si krenula u tome?", "Svaka čast, prava si bomba", samo su neki od komentara na Ritino izdanje koje je mnoge njezine Instagram pratitelje ostavilo otvorenih usta. U galeriji pogledajte kakvim je to izdanjem Rita šokirala svoje fanove, ali i kakva izdanja bira kako bi mnoge provocirala seksi figurom...