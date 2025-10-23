Justin Bieber iznenadio fanove potezom: 'Pripremam paklenu predstavu'

Pop senzacija Justin Bieber (31) ponovno je iznenadio obožavatelje, ali ovaj put ne novim singlom, već novom profesijom. Pjevač se odlučio okušati kao Twitch streamer, čime je još jednom dokazao da zna kako ostati u koraku s vremenom i trendovima.

Foto: Borna Filic/pixsell

Na platformi je debitirao uz jednostavnu, ali efektivnu objavu: „Uživo sada“. Oni koji su se prvi priključili, mogli su vidjeti Biebera kako igra košarku i biljar u luksuznom prostoru koji izgleda poput privatnog sportskog kompleksa, opremljenog skate rampom i profesionalnim ozvučenjem.

„Ovo ćemo raditi gotovo svaki dan, stoga se svakako uključite. Bit će sjajno“, poručio je fanovima tijekom prvog streama, dajući naslutiti da će redovito komunicirati s publikom u opuštenijem, svakodnevnom okruženju.

Najava koja je zapalila internet

No Bieber nije stao samo na igricama i druženju – iskoristio je svoj prvi live stream i za veliku glazbenu vijest.

Potvrdio je da će nastupiti kao glavni izvođač na festivalu Coachella 2025. godine, čime će se na pozornicu tog legendarnog događaja vratiti prvi put nakon 2022. godine.

„Pripremam vam paklenu predstavu, spremam se i inspiriram“, rekao je gledateljima, ostavljajući ih u iščekivanju što točno planira. Poznato je da Bieber posljednjih mjeseci intenzivno radi na dva nova albuma, pa se očekuje da će dio novog materijala upravo tamo predstaviti uživo.

Glazba, igre i digitalna povezanost

Ulaskom u svijet streaminga Bieber još jednom mijenja pravila igre. Dok većina glazbenika svoj sadržaj dijeli putem društvenih mreža, on se odlučio za interaktivniji pristup.

Na Twitchu planira spajati glazbu, druženje i gaming, a ne isključuje ni mogućnost da mu se u budućim prijenosima pridruže poznata lica iz svijeta zabave.

Na platformi su suradnje česta pojava, pa se fanovi već pitaju hoće li se na Bieberovu kanalu možda pojaviti Linkin Park, Mariah Carey ili čak Selena Gomez, njegova bivša djevojka i kolegica iz glazbenog svijeta.

Novi početak?

Ovaj potez mnogi smatraju Bieberovim novim početkom te načinom da se približi fanovima i pokaže opušteniju, privatniju stranu svog života.

Nakon burnih godina na svjetskoj sceni, zdravstvenih izazova i povremenih glazbenih pauza, čini se da je pjevač pronašao formu koja ga uistinu veseli s manje pritiska i više spontanosti.

