Jurica Pađen o nagodbi s Gradom Zagrebom: 'Zadovoljan sam, bolje mršava nagodba, nego veliki sudski proces'

Zagrebački pjevač i gitarist Jurica Pađen (70) naplatit će se od Grada Zagreba 40 tisuća eura zbog korištenja njegovog slogana na naljepnicama za razvrstavanje otpada, koje i dalje stoje na zagrebačkim spremnicima više od dvije godine nakon završetka kampanje. Mi smo kontaktirali popularnog glazbenika kako bi nam otkrio je li zadovoljan nagodbom.

''Zadovoljan sam jer se neću morati vucarati po sudovima. Da sam išao sudskim putem tražio bih dosta veći iznos, ali s obzirom na to da je i kod mene i kod Grada Zagreba postojala tendecija da se nagodimo, mogu samo reći - bolje mršava nagodba nego veliki sudski proces'', rekao nam je dobro raspoloženi Jurica.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Osim nagodbe, zanimalo nas je i što priprema za svoju vjernu publiku, koju već desetljećima oduševljava svojim nastupima i pjesmama.

''Kod mene poslovno ima svašta novo. Grupa Aerodrom je cijelo ljeto uspješno svirala, sada nastavljamo, idemo idući tjedan u Dubrovnik pa u Podgoricu. Radimo i na Adventu i završavamo novi album. Nadam se da će album izaći do Nove godine. Sada ga završavamo, ne žurimo se, želimo to napraviti najbolje što možemo'' kaže Jurica.

Upitali smo ga i hoće li, nakon svih godina posvećenih radu, konačno pronaći vremena za sebe i uživati u plodovima svog truda?

''Odmor? Meni su svirke odmor. Preko ljeta smo radile svirke pa smo malo odmarali, i tako u krug, volim da postoji neka dinamika'', rekao nam je Jurica za kraj.

Foto: Igor Soban/pixsell

Podsjećamo, kampanja pod nazivom "Stavi pravu stvar na pravo mjesto" započela je u ožujku 2018. godine i trebala je trajati do kolovoza 2022. U sklopu kampanje, naljepnice s Pađenovim sloganom postavljene su na dio javnih spremnika, a kampanja je uključivala i reklamni spot u kojem je bivši gradonačelnik Milan Bandić kuhao ajngemahtec u pregači s istim sloganom.

Iako su aktivnosti kampanje službeno završile 2022., naljepnice su i dalje ostale na nekim spremnicima.

Kako bi izbjegli mogući sudski spor, Grad i Pađen dogovorili su kompromis – ukupna isplata iznosi 40 tisuća eura bez PDV-a, a naljepnice mogu ostati na spremnicima koliko god Grad želi.

