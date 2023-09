Julia Fox tvrdi da nikada nije imala seks s Kanyeom Westom tijekom njihove burne veze. U novom intervjuu za The New York Times, glumicu su pitali zašto nije spomenula ništa o svom seksualnom životu s reperom u svojim nadolazećim memoarima "Down the Drain", unatoč detaljima drugih seksualnih susreta u knjizi.

"Zato što ga nije bilo", odgovorila je Fox. "Nije se zapravo radilo o tome." Julia je bila u vezi s osnivačem Yeezyja oko šest tjedana 2021. usred njegovog razvoda od bivše supruge Kim Kardashian.

Prethodno je otkrila da je upoznala Kaynea na novogodišnjoj zabavi 2021. i da su stvari brzo eskalirale. "Upoznala sam Ye u Miamiju na Silvestrovo i odmah smo ušli u vezu", rekla je Fox dok je opisivala svoj izlazak s Westom.

“U restoranu, Ye je za mene režirao cijelo fotografiranje dok su ljudi večerali!” Fox se prisjetila i dodala: "Cijelom restoranu se to svidjelo i bodrili su nas dok se to događalo."

West je napunio cijeli hotelski apartman u Pendry Manhattan West odjećom za nju.

"Bilo je to ostvarenje sna svake djevojke", rekla je Fox. “Osjećala sam se na trenutak kao Pepeljuga. Ne znam kako je to uspio, ili kako je sve to stigao na vrijeme… tko radi ovakve stvari na drugom spoju?!”

Ali do veljače, par više nije bio zajedno. “Julia i Kanye ostali su dobri prijatelji i suradnici, ali više nisu zajedno”, rekao je tada Foxov predstavnik za Page Six.

Julia je kasnije tvrdila da je izlazila s Westom samo kako bi ga "maknula s Kiminog slučaja".

"Možda mu mogu odvratiti pažnju, jednostavno ga natjerati da me voli'", rekao je Fox u TikToku u studenom 2022. "I znala sam da ako itko to može učiniti, to sam ja, jer kad nešto odlučim, to i učinim."

Fox je dalje objasnila da joj se sviđaju Kim i sestre Kourtney i Khloé Kardashian, te da ona i Ye u to vrijeme "nisu razgovarali o njegovoj vezi".

“Razgovarali smo samo o odjeći i čudnim idejama i planovima za budućnost i našim nadama i snovima o djetinjstvu i obrazovanju i, kao, bilo je stvarno prekrasno”, rekla je Fox.

Ali Fox je rekla da je napustila vezu s Westom kada je on "počeo tvitati" o Kiminoj sada bivšoj ljubavi, Peteu Davidsonu i napadati majku njihovo četvero djece. “Već sam rekla: ‘Stari, neću ostati u ovom sr***,” rekla je Fox, ističući da je shvatila da West neće prihvatiti bilo kakvu pomoć.

West i Kardashian (42) razveli su se u studenom 2022. i dijele skrbništvo nad četvero djece, piše Page Six.

