Čini se da Kanye West (44) ipak nastavlja s razvodom od reality zvijezde Kim Kardashian (41). Par se odlučio razvesti prošle godine, kasnije je Kim viđena u društvu novog dečka, komičara Petea Davidsona (28). A nedavno je i Kanye uhvaćen s glumicom koja je svima zagolicala maštu.

Tko je nova cura Kanyeja Westa?

Julia Fox je misteriozna djevojka Kanyeja Westa, ova 31- godišnja zvijezda imala je burnu prošlost. Par je prvi put uočen krajem prošle godine u Miamiju, a ubrzo su svoju romansu javno pokazali i u New Yorku, gdje su zajedno prisustvovali jednoj brodvejskoj predstavi. Zanosna Fox talijansko-američka zvijezda koja je svojih pet minuta slave dobila u filmu "Uncut Gems" iz 2019. s Adamom Sandlerom (55) u glavnoj ulozi. "Bilo je prilično lako, rekla bih. To nije raketna znanost. Zaista morate moći dopustiti sebi da izgubite kontrolu i uništite svoj ego. Moraš se prepustiti i biti potpuno druga osoba, i stvarno osjetiti scenu u kojoj se nalaziš. U tome je umjetnost. Ili to imaš ili nemaš, mislim", rekla je Fox na premijeri filma prenosi Page Six.

'Časna sestra, učiteljica, medicinska sestra...'

Poslovi koje je ova glumica radila prije nego što je debitirala na velikom platnu mogli bi vas iznenaditi. Fox je radila u trgovini cipela, slastičarnici, a kratko vrijeme se okušala i u karijeri "domine". “Oglas je uvijek imao odjeljak koji je uključivao razne nastupe za odrasle. Listala sam i između oglasa za prostitutke, kliknula sam na jedan na kojem je pisalo, bez golotinje, bez seksa. To me je privuklo", priznala je Fox 2020. za Rolling Stone.

Glumica je ispričala kako su stvari funkcionirale u industriji zabave za odrasle: "Dobili biste nekoliko ključnih riječi koje bi opisivale interese vaših klijenata, a zatim biste morali stvoriti željeni lik. Zamislite da to morate raditi više puta dnevno u različitim odjevnim kombinacijama, časna sestra, učiteljica, medicinska sestra, mama, a sve prema željama klijenata", ispričala je za RS. Kasnije je Fox počela raditi kao model, pozirajući za Playboyevo posljednje golišavo izdanje 2015. Objavila je i dvije knjige o fotografiji te organizirala vlastitu umjetničku izložbu pod nazivom “R.I.P. Julia Fox", gdje je vlastitom krvlju obojila svilena platna.

Predozirala se sa 17 godina

Fox je otvoreno govorila o svojoj prošlosti pa tako i o ovisnostima i problemima s drogom. Za The New Yorker je otkrila da se predozirala u dobi od 17 godina, vodila je bitku s ovisnošću o heroinu i tabletama protiv bolova. "Pravo je čudo da sam dobro jer mnogi ljudi s kojima sam odrasla nisu dobro. Još uvijek su na drogama ili u zatvoru. Puno ih je umrlo", rekla je zvijezda za Hollywood Reporter 2020.

Ponosna mama

Julie Fox je ponosna mama sina Valentina kojeg je dobila u siječnju prošle godine, glumica se udala za pilota Petra Artemijeva, 2018. “To je stvarno, jako lijepo. Toliko više cijenim svoje vrijeme jer ga imam tako malo. Vrlo je ponižavajuće znati da mi je ova mala beba šef. On odlučuje što ćemo raditi cijelo vrijeme.", rekla je za Interview, 2021. Naime, Fox je optužila bivšeg muža da je alkoholičar: "Ovaj čovjek mi je ostavio 5-mjesečno dijete, psa i dom i sve račune. Pogrešno je!!! Nije fer", napisala glumica na Instagramu u prosincu 2021. "Ne mogu to više ni učiniti. Samo ne želim da se moj sin zaje*e jer se osjeća kao da mu je tata bio odsutan ili da voli alkohol i zabave više od njega”, stoji u Instagram objavi.

U njezin život ušao je Kanye

Glumica je navodno procvjetala otkako je primijećena u društvu glazbenika Kanyeja Westa: "Julia i Ye hodaju. Oboje su upravo izašli iz veze, jedno drugome su silno pomogli. Oni su na neki način srodne duše i super je to gledati”, rekao je izvor blizak glumici ekskluzivno za Page Six.