Sjećate se Antuna iz 'Zabranjene ljubavi'? Evo čime se sad bavi i kako izgleda

Glumac, slobodni umjetnik i freelancer Jozo Šuker, kojeg pamtimo po ulozi Antuna Benčića u "Zabranjenoj ljubavi", čije epizode možete pogledati na platformi Voyo.

Osim u "Zabranjenoj ljubavi", Jozo se pojavio u još nekoliko zapaženih uloga u domaćim serijama, kao što su "Vatre ivanjske", "Tajne", "Zakon ljubavi", "Hitna 94" i "Ponos Ratkajevih".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povukao se iz javnosti

Nakon tih uloga, njegov se lik sve rjeđe pojavljivao na malim ekranima, a glumac se odlučio povući iz javnosti i usmjeriti na vlastite projekte.

Danas se Jozo bavi umjetničkim radom na drugačiji način – posvetio se čitanju i interpretaciji poezije, koje redovito objavljuje na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovi pratitelji mogu uživati u njegovim emotivnim izvedbama, a po videima u kojima se pojavljuje, lako je primijetiti kako se glumac značajno promijenio od vremena kada je utjelovio Antuna Benčića.

Nije mu žao što se odmaknuo od glume

Godine 2012. za jedan intervju je otkrio da radi kao ugostitelj jednog restorana te da mu nije žao što se odmaknuo od glume.

Foto: Screenshot/Voyo

"Nije mi žao, ali to ne znači da se ne bih opet htio baviti tim poslom. Poslije Zabranjene ljubavi glumio sam u još nekoliko serija, ali to me nije ispunjavalo u tom trenutku. Tada mi je bio potreban mir, da se smirim i vratim film unatrag. Vidjeti gdje sam radio pogreške, te se potruditi da ih u budućnosti više ne radim", rekao je Jozo tada za Story.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve epizode "Zabranjene ljubavi" gledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Radnici pilane okupili se na požarištu: Gledaju pepeo tvornice koja ih je hranila