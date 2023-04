BARBIKA IZ STVARNOG ŽIVOTA / Joy Corrigan digla vruću uzbunu u kvartu: Manekenka se provozala u koturaljkama, a na sebi je nosila samo ovaj maleni bodi

Po Coachelli se jučer vozio seksi ružičasti fantom! Joy Corrigan nosila je koturaljke i kombinezon, i to je manje-više to... Američki top model na svoj je način uživala na glazbenom festivalu Coachella. Sa sobom je ponijela svoje koturaljke i uživala je u rolanju po terenu. To, naravno, nije moglo proći bez pažnje paparazza. Joy to nije smetalo. Štoviše, uživala je u škljocanju fotoaparata, a fanovi ove vruće manekenke to su jedva dočekali. Pogledajte fotogaleriju.