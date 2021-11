Srpska voditeljica (31) koja je zapalila regiju, Jovana Jeremić, osvaja gledatelje svakog vikenda u emisiji "Novo jutro" televizije Pink. Ova ambiciozna diplomirana pravnica uzrokovala je veliku zbrku u srpskim medijima nakon što je dala otkaz na Happy televiziji koja ju je lansirala u svijet poznatih i slavnih jutarnjom emisijom "Dobro jutro Srbijo" i reality showom "Parovi".

Jeremić je kao razloge svog odlaska s "Happy televizije" navela da joj uvjeti više nisu bili zadovoljavajući te da želi više vremena posvetiti svojoj kćeri, prenose srpski tabloidi.

Već se danima priča o njenom izdanju u jutarnjoj emisiji:

Voditeljica je prije šest mjeseci potpisala ugovor s "Pink televizijom" na kojoj vodi vikend emisiju "Novo jutro". Jeremić je za Pink otkrila kako je došlo do ove posebne suradnje: "Energije su se prepoznale i došlo je vrijeme da se informativni program radi na malo eksplicitniji način s više životnosti, gdje će se čuti glas naroda. Sudbina je zaista odredila da sada budem dio ružičastog jata, a mislim da je presudila kvaliteta. Onog trenutka kada prijeđeš na Pink, znači da si napravio nešto u svojoj karijeri i da zaista vrijediš jer na Pinku ne mogu raditi bilo kakvi novinari i TV lica".

Emisija koju Jeremić vodi obrađuje teme koje su bliske običnim ljudima, tako se u jednoj dotakla i svojih estetskih operacija: "Napravila sam usne. Imam top usne, lijepe i prirodne. Radila sam samo konture i morala sam dovršiti gornju jer je donja bila puno veća. Imala sam tu intervenciju s 19 godina i sada ih samo "održavam", jednom godišnje. Riječ je o korekciji kupidovog luka hijaluronom. Nos sam korigirala botoksom, jer sam imala malu kvržicu. Napravila sam i obrve, ali nisam zadovoljna kako izgledaju, pa ću si za rođendan priuštiti nove", rekla je Jovana.

Jovana Jeremić je u braku s Vojislavom Miloševićem s kojim ima i kćer, a buru komentara je pokrenula kada je s Instagrama maknula njegovo i ostavila svoje djevojačko prezime. Mediji su se raspisali o tome da se poznata voditeljica "možda" rastaje, što je utjecalo i na njezinu svekrvu.

"To je totalna laž, to su spinovi iz stare žute štampe, apsolutna laž kompletna, sa svekrvom sam ekstra i ona mi je velika podrška i prijatelj! I tužit ću ih! Nemojte praviti reality od mog života, jer moj život je jedan miran život, ja ću to demantirati, to je netočno! Ona mene obožava! Razvela se ili ne od njenog sina u budućnosti, ona će me voljeti cijeli život, ona kaže da samo mene priznaje za snajku! To je izmišljotina što su objavili, ovo je istina što sam vam ispričala! ", rekla je voditeljica za Republika.rs.

Kasnije se na medijska šuškanja o njezinom bračnom stanju javila i majka njezinog muža koja je potvrdila riječi voditeljice: "Jovanu uvijek podržavam, ona je meni kao kći. Bila je uz mog sina uvijek i zato će uvijek imati moju podršku, ja je volim kao da je moja, šta god bilo između mene i mog sina. I u slučaju razvoda ostat će prijatelji. Rodila mi je zlatnu unuku i hvala joj na tome", prenosi srpski portal Espreso.

Bilo kako bilo, ova voditeljica će i dalje šokirati gledatelje "Pink televizije", ponekad neobičnim, modnim izdanjima koja rado podijeli i na svom Instagramu. Pogledajte neka od njezinih izdanja u emisiji "Novo jutro".