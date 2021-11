Voditeljica srpske televizije Pink, 30-godišnja Jovana Jeremić već je neko vrijeme top tema regionalnih medija - zahvaljujući hrabrim odjevnim kombinacijama koje nosi na poslu.

Ovoga puta je gledatelje emisije "Novo jutro" ponovno iznenadila pojavivši se u studiju u sakou s perjem, majici dubokog dekoltea i vrućim hlačicama, sve u crnoj boji. Svoj je look začinila i jarkim ružem na usnama.

A što će joj češnjak?

No, ono što je mnogima privuklo pažnju jest češnjak koji je Jovana cijelo vrijeme držala na stolu. Kasnije je u emisiji objasnila i zašto to radi "Ovaj češnjak ne smije dirati nitko iz studija, štiti me od energijskih vampira."

Jeremić je ne tako davno izazvala veliku pozornost u Srbiji kada se u jutarnjem programu uživo pojavila odjevena kao Power Ranger. Jovana je, naime, nosila zeleni kostim s rukavicama. Odmah nakon emisije, postala je hit na društvenim mrežama.

Otvoreno o estetskim zahvatima

Inače, voditeljica je u jednom intervjuu otvoreno progovorila i o estetskim korekcijama kojima se podvrgnula.

"Napravila sam usne. Imam top usne, lijepe i prirodne. Radila sam samo konture i morala sam dovršiti gornju jer je donja bila puno veća. Imao sam tu intervenciju s 19 godina i sada ih samo "održavam", jednom godišnje. Riječ je o korekciji kupidovog luka hijaluronom. Nos sam korigirala botoksom, jer sam imala malu kvržicu. Napravila sam i obrve, ali nisam zadovoljna kako izgledaju, pa ću si za rođendan priuštiti nove", rekla je Jovana.

"Najseksepilnije žene su niske žene. Nemam kompleks što sam mala žena. Visoka sam 163 i imam 52 kilograma i ne bih ništa mijenjala, ne bih voljela da sam viša jer bih onda bila savršena. Onda ne bih imala taj broj frajera koji mi se sada nabacuju. Minijaturna sam, ali sam seks bomba", zaključila je samouvjereno.