Srpska voditeljica Jovana Jeremić (31) osvaja gledatelje svakog vikenda u emisiji "Novo jutro" televizije Pink. Nedavno je ova voditeljica šokirala svoje pratitelje na Instagramu i TikToku provokativnim videom iz jacuzzija.

Voditeljica je pokazala adute

Ova ambiciozna diplomirana pravnica uzrokovala je veliku zbrku u srpskim medijima nakon što je dala otkaz na Happy televiziji koja ju je lansirala u svijet poznatih i slavnih jutarnjom emisijom "Dobro jutro Srbijo" i reality showom "Parovi".

Jeremić se na društvenim mrežama pohvalila da uživa na Jahorini, objavila je seksi video na kojem pozira u crvenom bikiniju.

Voditeljica koja podiže gledanost i raskrinkava prijevare

"Političari me se boje jer im znam intimu. Znam dosta, ali šutim, ne govorim. Oni dođu kod mene u jutarnji i to je usluga za uslugu! Dosta javnih osoba ima ljubavnike i ljubavnice, u jutarnjem programu ću i ubuduće raskrinkavati romanse. Prva sam pričala o Tanji Savić i Drašku Stanivukoviću, to je bila javna tajna", rekla je Jovana, piše Telegraf.rs.

"Borac sam protiv lažnih obitelji. Apsolutno nikada nisam varala i nikada sebi nisam dozvolila da bilo kome budem druga, ljubavnica", priznala je voditeljica koja se u jednom showu umalo verbalno sukobila s Tanjom Savić.

Emisija koju Jeremić vodi obrađuje teme koje su bliske običnim ljudima, tako se u jednoj dotakla i svojih estetskih operacija: "Napravila sam usne. Imam top usne, lijepe i prirodne. Radila sam samo konture i morala sam dovršiti gornju jer je donja bila puno veća. Imala sam tu intervenciju s 19 godina i sada ih samo "održavam", jednom godišnje. Riječ je o korekciji kupidovog luka hijaluronom. Nos sam korigirala botoksom, jer sam imala malu kvržicu. Napravila sam i obrve, ali nisam zadovoljna kako izgledaju, pa ću si za rođendan priuštiti nove", rekla je Jovana.