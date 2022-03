U više je navrata spomenuo i druge incidente povezane s konzumiranjem droga. U spomenutom intervjuu za Nedeljnik otkrio je i kako se njegov kokain fakturirao kao cvijeće i slatkiši: "Kad je privatnik kupio diskografsku kuću 'Jugoton', koja je izdavala albume Bijelog dugmeta, onda su odjednom ušli u knjige i pronašli u računima Bijelog dugmeta iz Londona velike svote uvedene pod nazivom 'flowers and sweets'. Moj kokain se fakturirao u Jugotonu kao 'cvijeće i slatkiši'". Bregović je drogu počeo konzumirati sa samo 18 godina, no nije bio jedini član benda koji joj nije uspio odoljeti. Naime, pokojni bubnjar Goran Ipe Ivandić bio je čak i uhićen zbog preprodaje zabranjenih supstanci: "Ipe je stvarno stavio drogu i bubnjeve, i to, ni manje ni više, nego tri kile. To suđenje je bilo pretjerano, vjerojatno u želji da preko jadnog Ipeta preodgoje milijune ostalih. Iz svega Ipe je izašao kao velika žrtva, nakon čega se nikad nije oporavio. Ova afera s drogom mi je najteže pala, zato što je netko pao kao osobna žrtva. Ostale afere bile su obične, zabavne", priznao je Goran.