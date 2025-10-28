Jole bez zadrške progovorio što misli o vojnom roku: 'Ja to zovem muškost'

Vijest o obaveznom vojnom roku izazvala je brojne rasprave u Hrvatskoj, a sada je o toj temi progovorio i pjevač Joško Čagalj Jole (53).

“Jesam, podržavam uvođenje vojnog roka. Što se tiče nekog kodeksa, odgoja, domoljublja – to su važne stvari. Treba se naučiti živjeti bez mame i tate, složiti majicu kad ideš na put, spakirati kufer, očistiti nešto ili zašiti dugme. Ja nisam zašio dugme već 30 godina”, rekao je Jole za Happy FM.

Podsjetio je i na vlastito iskustvo iz JNA i hrvatske vojske, “Kad ustajanje bude u 4 i pol ujutro, a vani minus sedam, mama i tata te nikad ne bi pustili van. Ali tamo svi izađu, nitko se ne razboli. To ja zovem muškost.”

Mnogi se složili s njegovom tvrdnjom

Njegov komentar izazvao je veliku pažnju i raspravu na društvenim mrežama. Mnogi su mu pružili podršku, pišući da se “sve više gubi osjećaj discipline i odgovornosti”. "To je istina živa", “U pravu si, Jole. I ja sam bio takav, a vojni rok mi je pomogao da se skinem mami s ruku", samo su neki od komentara.

