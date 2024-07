Bivši kandidat sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" Josip Krolo za RTL.hr je otkrio kako provodi ljeto i koji su mu novi poslovni planovi.

''Trenutno ga provodim radno - držeći treninge, no sad je sve manje posla jer je većina klijenata otišla na godišnji odmor'', otkrio je, a godišnji odmor planira provesti u Slavoniji, daleko od obale.

''Ići ću u Osijek i tamo provesti cijeli godišnji odmor, ne ide mi se na more u gužvu i divljanje s cijenama, tamo ću biti s roditeljima i sinom. Već sam bio u jednom navratu tamo za vikend, a sada ću cijeli godišnji odmor biti s njim dva tjedna'', rekao je Josip i dodao kako će uz odmor ipak provesti godišnji odmor i radno.

''Bit ću tamo, no uz odmor ću i raditi - pripremati projekte. Za sada samo otkrivam da ću kroz određeno vrijeme pokrenuti YouTube kanal, no ne smijem otkriti o čemu se radi'', kratko je prokomentirao te naglasio kako teme neće biti u vezi s fitnessom. Što se, pak, ljubavnog života tiče - i on buja.

Foto: RTL Josip Krolo

''U fazi sam dejtanja, već mjesec i pol dana se viđamo. Teško mi je pronaći osobu s kojom se mogu povezati u svim poljima - fizički, emocionalno, intelektualno i duhovno. No, jedan psihijatar je rekao da je potrebno bar dva ostvariti od četiri, dok sam ja uvijek težio pronaći četiri od četiri. Trenutno sam s ovom osobom ostvaren u dva polja od četiri i pristajem na to'', priznao je Krolo.

''Treba dati priliku - to je najvrjednija stvar koju sam naučio u eksperimentu'', dodao je, a ni sa kim od bivših kandidata nije više u kontaktu.

''Iskreno više se ne čujem ni sa kim. Bio sam malo s Tinom i Renatom, a najviše s Danijelom, no i to je prestalo'', rekao je Josip.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

