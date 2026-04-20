Još je ljepša nego prije: Pogledajte kako danas izgleda Šeherzada iz serije '1001 noć'

Turska glumica i pjevačica Bergüzar Korel, 41-godišnja zvijezda koju domaća publika najbolje pamti po ulozi Šeherezade u popularnoj turskoj seriji "1001 noć", no koja je posljednjih godina vrlo aktivna i u glazbi, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu.

Uoči svog glazbenog nastupa u Istanbulu, podijelila je seriju fotografija na kojima izgleda uistinu prekrasno. Objava je brzo prikupila brojne pohvale, a obožavatelji su ostali zapanjeni njezinim besprijekornim stilom, ljepotom i scenskom karizmom.

Očekivano, obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima u komentarima. Mnogi su je nazvali "kraljicom", dok su drugi istaknuli kako se čini da "svakim danom postaje sve mlađa i ljepša".

Osim uspješne karijere, Bergüzar uživa i u sretnom obiteljskom životu.

Još od 2009. godine u braku je s kolegom glumcem Halitom Ergençom, kojeg publika pamti kao Onura iz serije "1001 noć". Njihova ljubavna priča, koja je započela upravo na setu te megapopularne serije, osvojila je srca gledatelja diljem Balkana, a danas slove za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova turske scene. Kruna njihove ljubavi su njihova djeca: 14-godišnji sin Ali, četverogodišnji sin Han i trogodišnja kći Leyla.

