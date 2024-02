Matt LeBlanc (56) je zvijezda serije 'Prijatelji' koju jedno vrijeme u javnosti nismo imali priliku vidjeti, a s obzirom na to da ga pamtimo kao šarmera koji je osvajao srca publike za vrijeme uloge u istoimenoj humorističnoj seriji, teško je prihvatiti da glumačka zvijezda više ne izgleda ni približno tako atraktivno.

Fotografi su ga snimili u Encinu u Kaliforniji vidno opuštenog i u društvu prijatelja, a čini se kako ovu zvijezdu godine nisu mazile.

Nekada su zbog njega djevojke padale na koljena, a sada je gustu crnu kosu zamijenio pivskim trbuhom i sijedom kosom.

Foto: Profimedia Matt Leblanc

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matt Leblanc

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matt Leblanc

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matt Leblanc

Teška obiteljska situacija

Glumac sada živi potpuno drugačiji život od onoga kakav je živio nekad, a kako se nakon uloge u seriji 'Prijatelji' povukao iz javnosti, jednom je prilikom otkrio da je razlog njegova povlačenja njegova kći Marina Pearl kojoj je samo osam mjeseci nakon rođenja dijagnosticirana kortikalna displazija mozga.

"Ne znam je li to bila bolest moje kćeri ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osjećao sam da sam pregorio i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao, srećom, uspio sam. To su bili trenuci kada sam se osjećao kao da ću doživjeti živčani slom. Neko vrijeme nisam mogao ništa raditi. Mojoj kćeri je dijagnosticiran problem s mozgom. Bilo je to veoma mračno razdoblje, ali uspjeli smo ga prebroditi", izjavio je tada LeBlanc.

Matt LeBlanc je kći Marinu dobio s glumicom Melissom McKnight, a njihov je razvod uslijedio nakon dvije godine braka.

Pogledajte kako je glumac izledao na vrhuncu karijere kada smo ga svi znali kao Joeya iz serije 'Prijatelji' koji nas je svakom novom epizodom uveseljavao sve više.

Foto: Profimedia Matt Leblanc

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matt Leblanc

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matt Leblanc

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Matt Leblanc

Podsjetimo da se glumac nedavno na društvenim mrežama oprostio od svog preminulog kolege Matthewa Perryja s kojim je surađivao na snimanju serije 'Prijatelji'.

"Matthew. Teška srca se opraštam od tebe. Situacije koje smo proveli zajedno su mi među najdražim trenucima života. Bila mi je čast dijeliti pozornicu s tobom i zvati te svojim prijateljem. Uvijek ću se nasmijati kad pomislim na tebe i nikada te neću zaboraviti", pisalo je u njegovoj objavi na Instagramu.

