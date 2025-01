Jeziv video Desingerice i njegove bake šokirao pratitelje: 'Zgadio mi je jelo'

Kontroverzni reper Desingerica (31), poznat po bizarnim nastupima i ponašanju na koncertima, ponovno je izazvao burne reakcije javnosti. Nakon što je postao ozloglašen po neobičnim gestama poput udaranja publike tenisicama, rendanja sira po fanovima i pljuvanja u usta tijekom nastupa, ovog puta njegov potez nije bio usmjeren prema publici, već prema članu njegove obitelji.

Na društvenim mrežama osvanuo je šokantan video u kojem Desingerica uzima sažvakanu hranu iz usta svoje bake i stavlja je u vlastita usta.

Ovaj čin izazvao je lavinu komentara, a mnogi korisnici nisu skrivali svoje zgražanje.

"Zgadio mi je jelo", "Jadno", "Pusti je da jede", nizali su se komentari.

Foto: M.P./ATAImages

Podsjetimo, Desingerica je poznat po kontroverznim nastupima, a nedavno nam je otkrio kako ga publika podržava u tome.

"Ljudi sami traže da ih udaram tenisicama, stavljam vodu u usta i svašta nešto. I kada to ne dobiju, plaču, vrište… Oni zbog toga dolaze na moje nastupe i ako se to njima ne dogodi, oni padaju u depresiju. Bore se tko će biti u prvom redu, i nisu to samo djeca, tu dolaze oni od 18 godina, ali i osobe koje imaju pedesetak godina. Oduševljeni su kada krenem to raditi, vidim na njihovom licu", rekao nam je.

