Jessie J o prekidu: Nova pjesma otkriva pravu istinu o vezi s Channing Tatumom

Britanska pop zvijezda Jessie J (37), poznata pjevačica i autorica hitova poput „Price Tag” i „Domino”, objavila je isječke nove pjesme za koju tvrdi da govori o njezinu bivšem partneru, američkom glumcu Channing Tatumu (45), najpoznatijem po ulogama u filmovima „Magic Mike” i „Step Up”. Pjesma „Threw It Away” bit će dio njezina nadolazećeg albuma, prenosi The Sun.

Jessie J pjesmu je prvi put predstavila na slušanju albuma u zapadnom Londonu, gdje je okupljenima otkrila da ju je napisala 2020. godine zajedno s poznatim američkim producentom Ryanom Tedderom. Tom prilikom dala je naslutiti da je inspiraciju pronašla u tadašnjem odnosu s Tatumom.

'Dala sam ti ljubav, a ti si je bacio'

U pjesmi Jessie J opisuje vezu koja je postala „neugodna” nakon što je, kako kaže, „otvorila srce”. U stihovima poručuje: „Karma će ti doći jednog dana, jer dala sam ti ljubav, a ti si je bacio.” U nastavku pjesme dodatno pojačava poruku stihom: „Ne usudi se mijenjati priču. Ja sam ljepotica, ti si zvijer.”

Na upite o komentaru, predstavnici Jessie J i Channinga Tatuma zasad nisu odgovorili.

Njihova veza imala je mnogo uspona i padova

Podsjećamo, Jessie J i Tatum upoznali su se 2018. godine te su od tada započeli romansu koja je više puta prekidana i obnavljana. Nakon konačnog prekida 2020. godine, izvori su za američke medije tvrdili da je sve prošlo mirno i bez sukoba. Jessie J je čak nakon prekida objavila čestitku za Tatumov 40. rođendan, nazvavši ga „posebnim” i „jedinstvenim”.

Oboje su krenuli dalje

Jessie J se 2021. godine povezala s profesionalnim košarkašem Chananom Colmanom, s kojim je godinu dana kasnije dobila sina. Iako je danas posvećena obitelji, javno je otkrila i da se trenutno bori s karcinomom dojke, no ime djeteta drži privatnim.

Tatum je nakon raskida započeo vezu s glumicom Zoë Kravitz, a par se 2023. godine i zaručio. Ipak, veza je prekinuta sljedeće godine. Danas je u vezi s modelom Inkom Williams, s kojom se prvi put pojavio na crvenom tepihu u rujnu.

