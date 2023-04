'NE SLIČI SEBI' / Jessica Simpson šokirala izgledom: Imala je 117 kila, a sada 'odjeća visi s nje i obrazi su joj upali'

Pjevačica i glumica Jessica Simpson (42) svojim glamuroznim izlaskom u New Yorku pokazala je nikad mršaviju liniju, i to nakon drastičnog gubitka kilograma. Jessica je zablistala u crnoj haljini od umjetne kože na jedno rame, a malo kasnije snimljena je u žutoj haljini s izrezima s prednje strane. No svima je najviše zapela za oko njezina nikad mršavija linija, kojom se može pohvaliti nakon što je rodila troje djece. Više saznajte u listalici...