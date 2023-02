NAŠLA SEBE, SAD TRAŽI LJUBAV! / Jessica Alves pokazala svu raskoš svojih oblina u prozirnom kombinezonu u kojem je otišla na dejt: Hoće li joj se posrećiti?

Jessica Alves poznata je po svojim plastičnim operacijama - njih sveukupno 90: "Imala sam facelifting. Kirurg mi je stegnuo mišiće kako bi mi podignuo obraze i čelo. Ne radim to da izgledam mlađe, radim to da zamrznem godine", ispričala je tada Jessica, koja je promijenila sve na svome tijelu osim spola. Zanimljivo je i to da je Jessica imala čak 12 operacija samo na nosu. Svoj prvi zahvat obavila je kada je imala 17 godina. Prvu rinoplastiku napravila je s 19 godina, a u siječnju 2020. otkrila je da je transrodna osoba. Pronašla je sebe, a sada Jessica Alves pokušava pronaći i ljubav!