Nitko ne mami poglede kao ona: Jessica Alba u bikiniju uživa s prijateljicama na brodu

Glumica i poduzetnica Jessica Alba oduševila je svoje pratitelje na Instagramu serijom fotografija i videa s raskošnog odmora u Miamiju, čime je pokazala što znači "uživati u životu".

45-godišnja Alba pokazala je kako se s prijateljicama zabavlja na luksuznoj jahti imena "Carpe Diem" (Iskoristi dan), a posebno zabavnima čine se kadrovi plesanja i sunčanja s prijateljicama na golemom gumenom splavu te zabave na impresivnom toboganu koji se spuštao s palube ravno u ocean.

Osim kadrova zabave, Alba je pokazala i svoju "istesanu" liniju koju je istaknula mikro crnim bikinijem.

Uz prijateljice, na fotografijama se vidi i novi partner lijepe Albe, Danny Ramirez. Naime, nakon razvoda od supruga Casha Warrena 2025. godine, Alba je pronašla novu sreću u vezi s glumcem koji je savršeno uklopio u njezin život u kojem uspješno balansira poduzetništvo (vodi kompaniju The Honest Company, koja nudi ekološki osviještene proizvode za bebe i kućanstvo) i brigu o troje djece (kćeri Honor Marie i Haven Garner te sinu Hayesu).

Da se ne radi samo o površnoj zabavi, već i o promišljenom pristupu životu, Alba je pokazala uključivši u objavu i dva inspirativna citata.

"Ostanite blizu ljudi uz koje se osjećate kao da vas grije sunce", stoji u prvom, dok drugi citat naglašava važnost zahvalnosti: "Što više slavite to što ste živi, život vam daje više razloga za slavlje. Zahvalnost stvara obilje".

