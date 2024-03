Jenny McCarthy prisjetila se svojih dana u Playboyevoj vili, a pritom je ispričala neke od najneobičnijih i najneugodnjih prizora kojima je svjedočila, prenosi People.

McCarthy (51) je prvi put pozirala za Playboy kada je imala samo 22 godine, a to je bilo 1993.- Tijekom pojavljivanja u emisiji 'Watch What Happens Live' osvrnula se na neke od neobičnih — i neugodnih — prizora koje je zabilježila dok je bila dio zloglasnog unutarnjeg kruga Hugha Hefnera.

“Bio sam tamo kad su me njegova djeca gađala slaninom u visokim stolicama. Bilo je to zanimljivo vrijeme”, rekla je o razdoblju kada je živjela u vili, a to je bilo za vrijeme Hefnerova braka s Kimberley Conrad.

“Bio je onaj veliki Playboyev skandal TV specijal, tražili su od mene da stalno budem dio toga. Rekla sam: 'Slušaj, nisam imala takvo iskustvo. Pamela Anderson nije imala to iskustvo.’ Mislim da smo bili u drugom vremenu,” rekla je.

Unatoč osjećaju da nije toliko izložena kao što su to bile druge ukućanke Playboy vile, McCarthy je ipak rekla voditelju Andyju Cohenu: "Odvijalo se toliko puno seksa sa slavnim osobama."

McCarthy je rekla da je imala uvid u događanja tijekom zloglasnih zabava u vili, gdje su "bile samo zgodne žene i najružniji tipovi".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hugh Hefner i njegove tri djevojke, Kendra Wilkinson, Holly Madison i Bridget Marquardt

“Nažalost, na svakih 20 momaka bila je jedna djevojka. Ali momci su bili stariji od 70 godina”, prisjetila se. “O Bože, bili su kao, stvarno, jako stari. Vila je izgledala kao centrala Viagre", objasnila je.

McCarthy se našalila i da će "jednog dana možda ispričati i smiješne priče o svemu tome", prisjećajući se kako su žene "lovile Hefa usred noći dok je bio oženjen".

Također se osvrnula na to kako je započela priču s Playboyem.

"Kako ljudi postanu Hefnerovi prijatelji, upitala sam. Odgovorili su mi da moram poslati fotografiju. Dok sam čekala lift, prošao je urednik i rekao: 'Imamo snimanje u tijeku, želiš li obući bikini?'", ispričala je McCarthy.

“Pomislila sam kako se nisam obrijala i kako će biti loše. Naime, samo sam htjela dobiti informaciju. No ipak sam otišla i obukla kupaći kostim te napravila nekoliko fotografija. Kad sam stigla kući, na mojoj telefonskoj sekretarici bila je poruka koja je glasila: ‘Želimo te testirati za Miss listopada", ispričala je.

Dok se osvrće na neke od događaja povezanih s njezinim vremenom provedenim u Playboyevoj vili bez ružičastih naočala, McCarthy je zahvalila pokojnom Hefneru jer joj je pružio "priliku života".

“Uvijek postoje ljudi u tvom životu koji ti promijene tijek života i razmišljam o tome na koliko je ljudi on utjecao samo kroz mene”, rekao je McCarthy. “Dati mi priliku da preselim svoje roditelje iz lošeg susjedstva u dobro susjedstvo; isplatiti svoje dugove; otplatiti moj fakultetski kredit; preseliti se u Los Angeles kako bih mogao slijediti svoj san."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

“To je bila stvar koja me učinila ovakvim kakva sam danas”, nastavila je. “Hef je uvijek pružao podršku, uvijek je bio ponosan. Kad god bih ga vidjela, uvijek bi rekao: 'Radiš tako dobar posao.’ Nadam se da je doista bilo tako. Nadam se da sam ga učinila ponosnim", iskreno je rekla McCarthy.

Nakon Hefnerove smrti, njegovi seksualni susreti s bivšim prijateljicama iz vile bili su žestoko kritizirani. Nekoliko je žena detaljno govorilo o svojim iskustvima u emisiji 'A&E's Secrets of Playboy' koja je istraživala kontroverznu povijest osnivača Playboya tijekom godina.

U izjavi podijeljenoj prije objavljivanja dokumentarne serije 2022., mediji su osudili Hughove navodne "gnusne postupke" te naveli "pozitivne promjene" pod novim vodstvom koje se "više ne povezuje s obitelji Hefner."

