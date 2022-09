Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (53) objavila je video na svom Instagram profilu u kojemu sjedi gola u kadi.

Gola Jennifer Lopez

Lopez se u videu opušta tijekom svog romantičnog putovanja u Parizu nakon vjenčanja.

"Njega o sebi u Parizu je uvijek dobra ideja", napisala je pjevačica uz objavu na službenom Instagram profilu svog kozmetičkog brenda JLo Beauty.

U videu se čuje klavirsku glazbu dok se zvijezda namače u kadi s dijamantnom narukvicom i naušnicama. Mobitelom prelazi na bijeli ogrtač izvezen zlatnim slovima na kojima piše "Upravo vjenčani". Vidi se čak i Eiffelov toranj kroz prozor kupaonice, zatim pult pun proizvoda JLo Beauty za kraj videa.

Romantično putovanje

Glumica je istraživala Pariz ruku pod ruku s novim suprugom Benom Affleckom nakon što se par vjenčao u Las Vegasu u srpnju. Mladenci i njihova djeca uživali su u privatnom obilasku kultnog muzeja Louvre.

Gotovo mjesec dana nakon vjenčanja u Las Vegasu, Lopez i Affleck (50) imali su veće slavlje 20. kolovoza pred 135 prijatelja i članova obitelji u rezervatu Hampton Island.

Lopez je podijelila više detalja o tome što je Affleck rekao na poseban dan: "Ovo je raj. Upravo ovdje. Sada smo u njemu."

"To je jedna od mojih omiljenih rečenica koju je Ben napisao iz filma koji je režirao pod nazivom Live By Night. Rekao je to i tijekom večeri našeg vjenčanja u svom govoru, a ja sam pomislila... kako savršeno", napisala je te je dodala: "Prije puno godina nismo imali pojma da će put pred nama značiti kretanje kroz toliko labirinata i sadržavati toliko iznenađenja, blagoslova i užitaka. Sve je kulminiralo u ovom trenutku, jednom od najsavršenijih u našim životima, nije mogao biti sretniji", piše People.