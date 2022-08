Jennifer Lopez želi da obožavatelji prestanu objavljivati ​​video njezine serenade Benu Afflecku na njihovom vjenčanju u Georgiji.

Sporni video

Lopez i Affleck zakonski su se vjenčali 17. srpnja na intimnom vjenčanju u Las Vegasu. Prošlog vikenda priredili su puno veće slavlje na glumčevom imanju u Riceborou u Galiji. Navodno su se tamo trebali vjenčati prije gotovo 20 godina kada su Lopez i Affleck prvi put hodali.

U snimci, koju je izvorno objavio TMZ, Lopez se vidi kako pjeva i pleše u jednoj od svojih Ralph Lauren haljina dok Affleck sjedi ispred nje na stolcu. Zvučalo je kao da Lopez pjeva novu, posebnu pjesmu uz "Can't get enough".

Bijesna Jennifer Lopez

Nakon što je video dospio na naslovnice, na Instagramu je objavljena trostruka prijetnja, a Jennifer je rekla da je video "ukrao" i medijima prodao gost vjenčanja jer su svi potpisali ugovor o tajnosti podataka (NDA).

"Ovo je snimljeno bez dopuštenja. Točka. I tko god da je to učinio iskoristio je naš privatni trenutak", komentirala je Lopez na profilu obožavatelja. "Ne znam odakle vam to jer smo imali NDA i zamolili smo sve da ne dijele ništa s našeg vjenčanja. To je naš izbor hoćemo li podijeliti. Sve što objavim privatno je OnTheJLO i to je za dijeljenje s mojim obožavateljima. Što ću učiniti kada budem spremna. Ovo je ukradeno bez našeg pristanka i prodano za novac. Hvala vam što brinete, volim vas", poručila je Lopez.

Affleckov prijatelj oduševljen njihovom ljubavi

Jedan od Affleckovih bliskih prijatelja, redatelj Kevin Smith, podržava njihovu vezu tijekom posljednja dva desetljeća. Bio je među uzvanicima na drugom vjenčanju para 20. kolovoza.

"Bio sam oduševljen samim vjenčanjem", rekao je Smith za Yahoo Entertainment. "Ja sam veliki debeli romantičar u srcu, tako da volim ljubav i oni imaju fantastičnu ljubavnu priču koja sada ima ovaj prekrasan kraj – ne kraj, već početak, gotovo. Imamo seriju za koju mnogi ljudi plaćaju u gotovini da bi pogledali film zbog kojeg se osjećaju tako dobro. Tjera ih da vjeruju u ljubav. Dobili smo to besplatno, čovječe. Samo sam otišao i gledao našeg prijatelja kako se ženi i to je bio jedan od najljepših je... trenutaka u mom životu, a meni se to čak nije ni dogodilo."

Zatim je dodao: "Redatelj Clerks III. nazvao je Afflecka 'jednim od mojih najdražih osoba na planetu'. Zato sam bio tako sretan tijekom njihovog vjenčanja jer su zajedno napisali zavjete, on je napisao veliki govor, a ja sam rekao, 'Oh, slušat ću Bena Afflecka kako čita svoj govor cijeli dan. Vidio sam ga sretnog. Ovo je tip koji je osvojio Oscara. Nikada nisam vidio ljudsko biće, a kamoli njega, tako sretnog kao što je on bio dok je stajao tamo, a ona je hodala" , piše Yahoo.