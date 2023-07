Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (53) ne prestaje oduzimati dah famoznom linijom, a svoje ljetno izdanje pokazala je u dvorištu raskošne vile. J.Lo je pozirala u ružičastom jednodijelnom kupaćem kostimu, nosila je velike sunčane naočale i provocirala seksi pozom na ležaljci.

'Diva bila i ostala'

"Nadam se da su svi imali sjajan blagdanski vikend ispunjen ljubavlju, obitelji, prijateljima i zabavom", napisala je J.Lo u opisu fotografija i videa.

"Ženo, otkrij nam svoju tajnu??", "Upravo ovako želim izgledati kada ostarim", "Diva bila i ostala", Prekrasna si", neki su od komplimenata koje je J.Lo dobila na niz seksi fotki u badiću.

Inače, Lopez je privlačila pažnju tijekom privatnog snimanja u Hollywood Hillsu. Nosila je nekoliko seksepilnih odjevnih kombinacija dok je pozirala za fotografije za svoje nenajavljene projekte.

Naime, ovo fotografiranje dolazi nakon vijesti da Jennifer treba objaviti deveti studijski album "This Is Me… Now". Album je nastavak albuma iz 2002. "This Is Me… Then" koji je bio posvećen Benu Afflecku tijekom njihove prve veze i zaruka.

Prije ovog snimanja, pjevačica i glumica objavila je na društvenim mrežama objavu u kojoj najavljuje svoj novi album.

Podsjetimo, Jennifer i Affleck vjenčali su se u srpnju prošle godine u Las Vegasu, a nakon toga su se vjenčali na Affleckovom vjenčanju u Georgiji. U obiteljskom životu imaju dosta obaveza. Jennifer ima blizance Emme i Maxa (15) s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem. Affleck ima troje djece Violet (17), Seraphinu (13) i Samuela (10) s bivšom suprugom Jennifer Garner.

"Oni vole Bena. On je prekrasan, prekrasan otac i mojoj djeci je očinska figura”, rekla je J.Lo u "Today Showu" u svibnju o tome kakav odnos ima Affleck s njezinom djecom.